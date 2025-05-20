نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Watch it تكشف عن موعد انطلاق برنامج "فضفضت أوى" وكريم محمود عبد العزيز أول الضيوف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشفت منصة Watch it الرقمية، عن ضيف أولى حلقات برنامج "فضفضت أوى" أحدث إنتاجاتها الأصلية، والذى يقدمه المخرج معتز التوني، حيث طرحت بوستر ظهر خلاله النجم كريم عبد العزيز بصحبة المخرج معتز التوني، وكشفت عن موعد انطلاق البرنامج عبر منصتها بعد غد الأربعاء 21 مايو الجارى

برنامج "فضفضت أوى" سيكون مختلف تمامًا، حيث يحمل الكثير من المفاجآت للجمهور، ويستضيف المخرج معتز التوني خلاله الكثير من النجوم الذين يتحدثون عن مشوارهم الفني وبعض الجوانب فى حياتهم الخاصة ويكشفون أسرارًا جديدة.

يشهد برنامج "فضفضت أوى" أحدث إنتاجات Watch it الأصلية، استضافة نجوم لامعة فى الوسط الفني منهم، منة شلبي، ماجد الكدوانى، كريم محمود عبد العزيز، هشام ماجد، ميمى جمال، طه دسوقي، مصطفى ابو سريع، احمد فتحى وآخرون، والبرنامج من إنتاج "ماجيك بينز" للمنتج أحمد الجنانيني و"روزناما" للمنتج هشام جمال.

يذكر أن المنتج أحمد الجنايني حقق نجاحًا مؤخرًا بعد عرض مسلسل موضوع عائلى 3، وهو من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وهو من بطولة: النجم الكبير ماجد الكدواني، نور، رنا رئيس، محمد شاهين، سما إبراهيم، طه الدسوقي، محمد رضوان، محمد القس، ياسمين ممدوح وافي، الفنانة ياسمين وافي والفنانة رانيا يوسف.