نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأسماء.. القائمة الكاملة لـ أبطال فيلم الست لما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل الفنانة يسرا تحضيرات فيلمها الجديد الذي يأتي تحت عنوان "الست لما"، من إخراج خالد أبو غريب.

القائمة الكاملة لـ أبطال فيلم الست لما

ويضم فيلم الست لما بطولة: الفنانة يسرا، ودرة، ياسمين رئيس، ماجد المصري، عمرو عبدالجليل، انتصار، دنيا سامي، محمود البزاوي، رانيا منصور، من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، ومن إنتاج ندى السبكي ورنا السبكي، وإخراج خالد أبو غريب.

أحدث أعمال يسرا

ومن ناحية اخري، بدأت يسرا تصوير فيلم جديد بعنوان" بنات فاتن" من تأليف أمينة مصطفى ومحمد نادر وإخراج محمد نادر ويشاركها البطولة هدى المفتى وباسم سمرة، حيث كشف المنتج الفني زكريا القفاص عن الصورة الأولى من الفيلم على حسابه بموقع فيس بوك وعلق: "بسم الله توكلنا على الله.. فيلم ( بنات فاتن)، تأليف أمينه مصطفي ومحمد نادر اخراج محمد نادر.

اخر اعمال يسرا

وكان آخر أعمال يسرا هو فيلم شقو، الذي جمعها بـ عمرو يوسف، وشاركت خلاله بظهور خاص، من تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي، ودارت أحداثه في إطار أكشن تشويقي، حول عدد من الأصدقاء الخارجين عن القانون، وهو مستوحى من رواية أمير اللصوص للكاتب الأمريكي تشاك هوجان، ويقدم عمرو خلاله شخصية إسماعيل الشهير بـ شقو وهو خارج عن القانون، كما يعيش قصة حب مع دينا الشربيني التي تجسد شخصية ممرضة اسمها فاطمة.

وايضا شاركت في مسلسل 1000 حمدالله ع السلامة، والذي عُرض في رمضان 2023، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، وشارك بجانب يسرا في بطولته، محمد ثروت، شيماء سيف، مايان السيد، آدم الشرقاوي، وعنبة، والعمل من تأليف محمد ذو الفقار، إخراج عمرو صلاح، وإنتاج جمال العدل.