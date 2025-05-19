نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهي صالح تحتفل بزواجها على رجل أعمال في جو أسري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت الفنانة الشابة نهي صالح اليوم الاثنين بحفل زفافها علي احد رجال الأعمال وذلك في جو اسري وعائلي، حيث حضر عدد من أقارب العروسين وأصدقاءهم حفل الزفاف الذي أقيم بشكل خاص.

الفنانة نهي صالح

نهي صالح تطل بإطلالة اميرات في حفل زفافها

وظهرت نهي صالح كالأميرةً في حفل زفافها بالفستان الأبيض وهو من تصميم مصممة الأزياء مني جودة،

واستعانت نهي صالح في حفل زفافها بخبيرة الماكياج زينة النجار، فيما ارتدت مجوهرات من محل المجوهرات العالمي دكتور ديموند، فيما قام بتصفيف الشعر ملاك سامي.

الفنانة نهي صالح

الفنانة نهي صالح

الفنانة نهي صالح

الفنانة نهي صالح

نهي صالح

آخر أعمال الفنانة نهي صالح في السباق الرمضاني الماضي

وكانت آخر أعمال الفنانة نهي صالح هو مسلسل شهادة معاملة أطفال الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي وعرض علي شاشات قنوات المتحدة وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم من بينهم الفنان محمود حافظ وسماء إبراهيم وآخرين وهو من اخراج سامح عبدالعزيز.

ومن اهم أعمال نهي صالح المعروفة مسلسل رمضان كريم الجزء الأول والجزء الثاني، ومسلسل الباطنية، ومسلسل شارع عبدالعزيز ومسلسل وضع امني ومسلسل وش تاني وغيرها من الأعمال الدرامية والسينمائية.