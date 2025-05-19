نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "كلام في السينما".. بودكاست من تقديم الناقد الفني "عصام زكريا" على "الوثائقية" قريبًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استمرارًا لتوثيق الفن المصري، بوصفه رافدًا من روافد الهوية المصرية، وإيمانًا بأهمية السينما المصرية ودورها، يعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنتاجه بودكاست "كلام في السينما"، وعرضه على قناة "الوثائقية" قريبًا.

وفي ضوء تلك الخطوة، وقَّعَ شريف سعيد، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة "المتحدة"، مع الكاتب الصحفي والناقد الفني عصام زكريا، في مقر قناة "الوثائقية"، مساء اليوم الاثنين، عقد تقديم حلقات البودكاست، الذي يستضيف نخبة متنوعة من مبدعي السينما المصرية وصُنَّاعها؛ لتسليط الضوء على تلك الصناعة المهمة، التي تشكل جزءًا من وجدان المواطنين ووعيهم

وأيضًا أبرز المحطات الرئيسة في رحلاتهم وتجاربهم في عالم السينما، وأسرار المهن الإبداعية المرتبطة بهذه الصناعة وتفاصيلها على لسان أصحابها.