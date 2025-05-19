نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيرين سليمان: "احتفظ برقم والدي على هاتفي.. ورحيله كان أصعب ما مررت به" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الإعلامية شيرين سليمان أن أصعب فترة في حياتها كانت بعد وفاة والدها، مشيرة إلى أن رحيله ترك أثرًا عميقًا داخلها، وقالت: "لفترة طويلة لم أكن قادرة على تقبل فكرة غيابه، وحتى الآن ما زلت أحتفظ برقم هاتفه على موبايلي، وأحيانًا تمرّ عليّ مواقف أشعر فيها أن وجوده كان سيُحدث فرقًا كبيرًا".

وعن عملها الإعلامي، أوضحت شيرين في لقاءها مع منصة مينيز أنها واجهت أحيانًا أحكامًا مسبقة تتعلق بالمظهر، حيث يُفترض أن الفتاة الجميلة ليست ذكية، مؤكدة أن الانطباع غالبًا ما يتغير مع مرور الوقت والتعامل المهني.

كما أشارت إلى أن هناك حلقات تقوم بإيقاف تصويرها، مؤكدة أنها تنبّه الضيف أن بعض التصريحات قد تضرّه، والأفضّل حذفها كونها تحرص دائمًا على أن يظهر ضيوفها في أفضل صورة ممكنة، وأن تخرج الحلقة بشكل لائق ومهني".