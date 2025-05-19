نجل عبد الرحمن أبو زهرة: والدي اعتزل الفن نهائيًا دون رجعة

القاهرة - محمد ابراهيم -



قال الموسيقار أحمد أبو زهرة، نجل الفنان عبدالرحمن أبو زهرة أن والده أعتزل الفن بشكل نهائي دون رجعه ورفض مؤخرًا عدة أعمال فنية عُرضت عليه بسبب ضعف السيناريو.



وتابع أحمد أبو زهرة، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل الذي يعرض عبر فضائية صدى البلد 2، أنه أصبح ينزعج من الشائعات التي تقال عن والده في كل فترة، ولكن في الوقت الحالي أصبح أمر عادي بالنسبة للسوشيال ميديا وهو أمر متكرر مع عدد كبير من نجوم الفن.



وأشار أحمد أبو زهرة، إلى أنه سعيد بكل التصرفات التي صدرت من المسؤولين بشأن عودة معاش والده، وأيضًا جزيل الشكر لسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمكالمته للإطمئنان على صحة والده وهو أمر يجعلهم يشعرون بالفخر.