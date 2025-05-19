تفاصيل الفيلم الجديد لـ سلمان خان

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد النجم الهندي سلمان خان لفيلم جديد، ومن المقرر أن يقوم السلطان سلمان خان، بدور ضابط في الجيش الهندي في دراما الحرب القادمة للمخرج Apoorva Lakhia استنادا إلى اشتباك وادي غالوان مع الصين، كما أن الفيلم مقتبس من الكتاب الشهير India's Most Fearless 3، ومن المقرر أن يبدأ التصوير في يوليو.

وفي سياق آخر تعرض الفيلم الهندي الجديد Sikandar بطولة الفنان سلمان خان إلى القرصنة والانتهاك، وذلك بعد تسربه وانتشاره على الأنترنت من جهات غير معلومة في أيام عرضه الأولى، وهو الأمر الذي عرض الفيلم لأزمة كبيرة وأدى به إلى الخسارة الفادحة.

آخر أعمال سلمان خان:

وجدير بالذكر أن آخر أعمال سلمان هو فيلم tiger 3 الذي عرض في شهر نوفمبر الماضي في دور العرض الهندية والعالمية والمصرية أيضًا، والفيلم من بطولة سلمان خان وهو الجزء الثالث من سلسلة tiger والتي حققت نجاحًا كبيرًا

منذ طرح الجزء الأول لها، وقد كشفت الشركة المنتجة عن ضيوف شرف الفيلم وهما شاروخان بشخصية باثان التي قدمها في فيلمه "Pathan" الذي عرض مؤخرًا، والنجم هيريثيك روشان بشخصية كابير والتي قدمها في أحد أفلامه الشهيرة عن الجواسيس