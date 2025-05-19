"أنا مش بتاع الأيام دي".. رسالة مؤثرة من عبد الرحمن أبو زهرة عن الفن الحالي

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الموسيقار أحمد أبو زهرة، نجل الفنان عبدالرحمن أبو زهرة أنه يخاف على والده من الخروج في الشارع لأن الجمهور يحاصره بشكل كبير ويتجمهرون حوله ولا يدركون تقدمه في العمر وذلك حب كبير من الجمهور له.



وتابع أحمد أبو زهرة، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل الذي يعرض عبر فضائية صدى البلد 2، أن رسالة والدته الفنية أن يقدم فن محترم ويكون به رسالة هادفة في الأعمال التي تعرض على الجمهور ودائمًا ما ينصحه بأن يقدم الشيء الذي يكون مقتنع به ويصدق نفسه لكي يقتنع به الآخرون، مردفًا أن أكثر ما يميز والده هو تأثيره على أسرته وتربيته الجيدة لهم.



وأشار أحمد أبو زهرة، إلى أن والده كان يحترم مواعيده وملتزم للغاية وأحيانًا والده يشتاق للبلاتوه وفي عام 2018 إلى آخر عمل قدمه وقتها كان يكرر جملة "أنا حاسس إني مش بتاع الأيام دي.. اللي موجود الفترة دي غريب عني".



وأختتم أحمد أبو زهرة حديثه قائلًا، أن والده كان يرى أن ما يقدم من أعمال فنية في وقتنا الحالي ليس له فائدة فضلًا عن أنه وجد تغيير كبير في المنظومة.