جوري بكر توضح سبب نشر "ريفيوهات" للعديد من المنتجات

القاهرة - محمد ابراهيم -

ردّت الفنانة جوري بكر على استفسار إحدى متابعاتها عبر حسابها الرسمي على السوشيال ميديا، حول سبب تركها للتمثيل واتجاهها لصناعة المحتوى، قائلة:“هو أنتِ سيبتي التمثيل وبقيتي بلوجر؟ لأ.. أنا من زمان بحب أعمل ريفيوهات، ومش بعمل ده لأي حد أو حاجة متعجبنيش".



وأكدت جوري أن تقديم المراجعات للمنتجات ليس أمرًا جديدًا عليها، بل هو شغف قديم تمارسه بجانب عملها الفني، مشددة على أنها لا تروّج لأي منتج لا يعجبها أو لا تؤمن بجودته.

كما يُذكر أن جوري بكر تواصل نشاطها على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تشارك جمهورها بآرائها وتجاربها الشخصية، إلى جانب أعمالها الفنية.

آخر أعمال جوري بكر

والجدير بالذكر أن آخر أعمال جوري بكر مسلسل "شباب امرأة"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا طوال عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان لعام 2025.

أحداث مسلسل "شباب امرأة"

يقدم مسلسل “شباب امرأة” في رمضان 2025 معالجة درامية جديدة لقصة الفيلم الشهير الذي عُرض في خمسينيات القرن الماضي، وشارك في بطولته آنذاك تحية كاريوكا، شادية، وشكري سرحان.

حيث تدور أحداث المسلسل حول إمام (يوسف عمر)، الشاب الريفي الذي ينتقل إلى القاهرة بحثًا عن فرصة جديدة، حيث يلتقي بـشفاعات (غادة عبد الرازق)، مما يؤدي إلى نشوء علاقة معقدة بينهما، وتتوالى الأحداث كاشفةً عن صراعات اجتماعية عميقة وطموحات شخصية متشابكة، في إطار درامي مشوق يجمع بين الماضي والحاضر.



أبطال وصُناع مسلسل "شباب امرأة"

يضم مسلسل “شباب امرأة” نخبة من النجوم البارزين، حيث تتصدر غادة عبد الرازق البطولة من خلال تجسيدها لشخصية “شفاعات”، وهي الشخصية التي قدمتها الفنانة الراحلة تحية كاريوكا في الفيلم الأصلي، ويشاركها في البطولة مجموعة من الفنانين، من بينهم عمرو وهبة، عبير صبري، رانيا منصور، جوري بكر، وطارق النهري، إلى جانب محمود حافظ، محمد محمود، داليا

شوقي ويوسف عمر، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد حسن.لمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد حسن.