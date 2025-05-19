أحمد سعد بعد حفلات أستراليا: أسعد لحظات حياتي.. وفرحتكم وصلتني

القاهرة - محمد ابراهيم -

عبّر الفنان أحمد سعد عن سعادته الغامرة بعد إحيائه سلسلة من الحفلات الناجحة في أستراليا، واصفًا إياها بـ”الأسطورية”، ليس فقط في مشواره الفني، بل في تاريخ الحفلات هناك.

وكتب أحمد سعد عبر حسابه الرسمي على إنستجرام:“أكتر حاجة بتسعدني في الدنيا.. إني أفرّح ناس شموا ريحة مصر في كل حرف من أغانيا، كل عربي كان بيرقص وبيغني من قلبه في الحفلة.. فرحتكم وصلتني وخلّتني أعيش أسعد لحظاتي، ربنا يديم عليكم الفرح.. ويسعدكم زي ما أسعدتوني.

الحمد للّه.

وتابع: "حفلاتي في أستراليا كانت أسطورية، مش بس في مشواري.. لكن في تاريخ حفلات أستراليا".



كما يُذكر أن حفلات أحمد سعد في أستراليا شهدت حضورًا جماهيريًا لافتًا من الجاليات العربية، وسط تفاعل كبير مع أغانيه التي دمج فيها الطرب الشعبي بالإيقاع العصري.



وقد وقع النجم أحمد سعد مؤخرًا عقد تعاون جديد مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات، ليصبح واحدًا من نجومها البارزين، بعد سلسلة من النجاحات التي حققها مؤخرًا والتي أثبتت مكانته في عالم الموسيقى. جاء توقيع العقد بحضور سالم الهندي، رئيس مجلس إدارة “روتانا” والرئيس التنفيذي، إلى جانب أسامة رشدي، المدير التنفيذي للشئون الفنية بالقاهرة.

وأعرب أحمد سعد عن سعادته بالتعاون قائلًا: “أنا بحب روتانا أوي، وأحترم الصداقة التي تجمعني مع الأستاذ سالم الهندى”، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل له محطة مهمة في مسيرته الفنية، خاصة مع شركة تعتبر من الأكبر في الوطن العربي وتضم عددًا من كبار النجوم.

وأضاف: “واثق أن تلك الشراكة سوف تثمر عن أغانى مفاجئة لجمهوري في مصر والوطن العربى”، مشددًا على حرصه الدائم على تقديم كل ما هو جديد ومميز لجمهوره الوفي.

وتابع سعد حديثه برسالة إلى جمهوره: “أود أن أشكر جمهورى على الثقة التى يمنحونها لى دائمًا، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم باستمرار”، لافتًا إلى أن تقدير جمهوره لما يقدمه هو أكبر دافع للاستمرار والتطور.

وكان أحمد سعد قد طرح مؤخرًا ألبومه “حبيبنا”، الذي ضم 9 أغنيات متنوعة في ألوانها الموسيقية، وحقق نجاحًا لافتًا جعله يتصدر مؤشرات البحث والترند لفترة طويلة، ليعتبره كثيرون من أبرز الألبومات في مشواره الغنائي.