فيدرا: الثواب الحقيقي في تجاوز الصعاب وليس في السهل

القاهرة - محمد ابراهيم -

عبرت الفنانة فيدرا عن إيمانها العميق بقيمة بذل الجهد الحقيقي وتخطّي التحديات، مؤكدة أن الثواب الحقيقي لا يأتي من الأمور السهلة، بل من السعي وراء ما هو أصعب.



وكتبت فيدرا عبر حسابها الرسمي على إنستجرام:“أنا مؤمنة تمامًا إن الثواب الحقيقي بيجي من إنك بتعدي حدودك بحبة عشان تبذل مجهود.. مش بتعمل حاجة سهلة، انت بتعمل حاجة صعبة فتثاب عليها.”



وقد لاقى منشورها تفاعلًا واسعًا من متابعيها الذين أثنوا على رسالتها الملهمة في السعي والمثابرة.

آخر أعمال فيدرا

وكان اخر اعمال فيدرا هو فيلم "العميل صفر" الذى عرض العام الماضى، والفيلم من بطولة أكرم حسنى، بيومى فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومنذر رياحنة وفيدرا وإسماعيل فرغلي والممثلة السعودية فاطمة البنوي لأول مرة في فيلم مصري، وأيمن الشيوي وأيمن طعمة، فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبدالله، إخراج كريم العدل.

كما ظهرت ضيفة شرف في فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، ماجد الكدواني، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films.