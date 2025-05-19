محمد عدوية ثالث أيام عيد الأضحى ومسرحية الملك وأنا والمشروع X.. عروض البيت الفني للفنون الشعبية في عيد الأضحى

القاهرة - محمد ابراهيم - محمد عدوية والملك وأنا .. تامر عبدالمنعم يعلن خطة البيت الفني للفنون الشعبية خلال عيد الأضحى

بدأ البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم الإستعداد لموسم عيد الأضحى المبارك بإقامة مجموعة متنوعة من الحفلات في القاهرة والإسكندرية.

تقام الحفلات تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وتوجيهاته بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

ومن جانبه قال الفنان تامر عبدالمنعم وكيل وزارة الثقافة ورئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية أن قطاع الفنون الشعبية بصدد عمل مجموعة من الحفلات خلال موسم عيد الأضحى المبارك.

واستكمل "عبدالمنعم": تم الإتفاق مع النجم محمد عدوية لإحياء حفل البيت الفني للفنون الشعبية وذلك ثالث أيام عيد الأضحى على مسرح محمد عبدالوهاب بالأسكندرية.

وفي نفس الحفل تقدم فرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية والفرقة القومية للفنون الشعبية وفرقة أنغام الشباب مجموعة من الفقرات.

وأكد الفنان تامر عبدالمنعم أن مسرحية "الملك وأنا" سيتم افتتاحها على خشبة مسرح البالون أول أيام عيد الأضحى وهي بطولة النجوم لقاء الخميسي، فريد النقراشي، هدى هاني ومن إخراج محسن رزق وإنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية.

وتابع "عبدالمنعم" ونقوم بعرض فيلم "المشروع X" بطولة كريم عبدالعزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، عصام السقا ومن إخراج بيتر ميمي على قاعة صلاح جاهين من خلال مشروع سينما الشعب بالتعاون مع الإدارة العامة للثقافة السينمائية بالهيئة العامة لقصور الثقافة

واختتم الفنان تامر عبدالمنعم حديثه وقال: ويقدم السيرك القومي بالعجوزة التابع للبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية مجموعة من الفقرات الجديدة خلال موسم عيد الأضحى.