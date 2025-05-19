فيلم "المشروع X" يتصدر منصة أكس

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر فيلم المشروع x بطولة الفنان كريم عبدالعزيز وكوكبة من نجوم الفن تريند محرك البحث وخاصة منصة أكس، ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما احتفل أبطاله وصناعه بالعرض الخاص للفيلم أمس الأحد الموافق 18 مايو، استعدادًا لانطلاقه يوم 21 مايو الجاري.

وحضر العرض الخاص للعمل العديد من نجوم الفن أبرزهم عمرو سعد، أحمد رزق، أمير كرارة، ماجد الكدواني، رشا مهدي، أحمد رزق، محمد حماقي، عمرو دياب، وغيرهم من صناع الفن في مصر والعالم العربي.

أبطال المشروع x

وتضم قائمة أبطال فيلم المشروع X عدد من النجوم، وهم: كريم عبدالعزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، عصام السقا، أحمد غزي، ومريم محمود الجندي، إلي جانب عدد كبير من ضيوف الشرف منهم هنا الزاهد، ماجد الكدواني، والعمل من إخراج بيتر ميمي.

قصة فيلم المشروع X

ويدور في إطار تشويقي من بطولة كريم عبد العزيز، ويجسد خلاله شخصية يوسف الجمال، عالم مصريات مفصول من كلية الآثار، ويخوض رحلة مليئة بالغموض والتحديات تمتد من قلب مصر إلى الفاتيكان وحتى أعماق البحار، ويسعى يوسف لإثبات نظرية مثيرة للجدل.