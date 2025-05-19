محمود سعد: مفيش أكل وحش.. ربنا خلقه للناس

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدّث الإعلامي محمود سعد، بطرافة عن تأثير مهارات زوجته في الطهي على نظامه الغذائي ومحاولاته الدائمة للحفاظ على وزنه.

ونشر سعد عبر حسابه الرسمي على إنستجرام:

“عندي مشكلة عشان مراتي بتطبخ حلو، فأنا بتأذى عشان بأكل كتير، ممكن أتخن 2 كيلو، وبعدها أفضل شهر بحاول أخس تاني. مفيش أكل وحش، ليه يبقى فيه أكل وحش؟ ده ربنا خلقه للناس عشان جسمهم.”

حديثه نال إعجاب المتابعين، خاصة لطريقته العفوية والمحببة في تناول تفاصيل الحياة اليومية.





في سياق آخر، شارك محمود سعد في انتخابات نقابة الصحفيين، حيث حرص على الإدلاء بصوته منذ الساعات الأولى من بدء التصويت لاختيار النقيب الجديد.



ومن جهة أخرى، أعلنت شبكة تليفزيون "النهار" عن عودة الإعلامي الكبير إلى شاشتها ببرنامجه المميز "باب الخلق"، الذي يُعرض كل خميس وجمعة، بدءًا من 22 مايو المقبل.