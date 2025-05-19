نجل عبدالرحمن أبو زهرة: والدي لم يصاب بمرض آلزهايمر ويرفض التحدث

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الموسيقار أحمد أبو زهرة، نجل الفنان عبدالرحمن أبو زهرة أن والده يتمتع بحالة صحية جيدة ولا يمر بأي أزمة صحية في الوقت الحالي حسبما يقال عنه خلال الآونة الآخيرة.



وتابع أحمد أبو زهرة، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل، الذي يعرض عبر فضائية صدى البلد 2، مكالمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بوالدي لم تكن المرة الأولى بل سبق واتصل به قبل ذلك وهو سعيدًا بذلك الموضوع ودائمًا ما يحكي لأصدقاؤه عن تلك القصة، مشيرًا إلى أن الشائعات التي تحاصر والده بالوفاة كانت تزعج أسرته في البداية لكن في وقتنا الحالي يتجاهلونها.



وأردف أحمد أبو زهرة، أن والده لم يصاب بمرض آلزهايمر حسبما قال المخرج خالد الحجر في تصريحات له عندما قال "كنت بزوره بس هو كان ناسي حاجات وحاولت أفكره"، ووالده كان يمر بأزمة صحية كبيرة في عام 2022 ودخل العناية مركزة وقتها لكن بعدها تعافى بشكل تام وقرر أن ينعزل عن الجميع ويرفض الحديث مع أي شخص عما يزعجه.



وأختتم أحمد أبو زهرة حديثه قائلًا، أن والده لا يتواصل مع أي شخص من الوسط الفني سوى الفنان رشوان توفيق والراحل نبيل الحلفاوي بسبب القرابة التي كانت بينهما وأي شخص آخر يتواصل مع والده غير صحيح.