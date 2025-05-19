"يا لهوي".. مي كساب تطرح برومو أحدث أغانيها

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت الفنانة مي كساب، برومو أحدث أغانيها الجديدة الذي يحمل اسم "يا لهوي"، والذي من المقرر طرحها علي جميع المنصات الفترة المقبلة.

مي كساب تطرح برومو أحدث أغانيها

ونشرت مي كساب برومو أغنيتها الجديده عبر حسابها الرسمي على موقع "تيك توك" وعلقت: "قريبًا أغنية (يا لهوي)".

كلمات أغنية "يا لهوي"

وجاءت كلمات أغنية "يا لهوي" على النحو الآتي: (مش فارق مهما غاب، هوفر العتاب، كفاية عليه يحس، أنه في نظري خاب، بيغيب وقت اللزوم، وبيجرح يوم ويوم، حياتي جنب منه، عبارة عن هموم).

أحدث أعمال مي كساب

ومن ناحية اخري، تشارك مي كساب في بطولة فيلم مؤلف ومخرج وحرامي، ويشاركها البطولة أحمد فتحي، ميمي جمال، سامي مغاوي، أوتاكا، ياسر الطوجي، نيللي محمود، محمود حافظ، وآخرين، تأليف ميشيل منير، وإخراج أسامة عمر.

اخر اعمال مي كساب

وكان اخر اعمال مي كساب هي اغنيه "إحنا أهو" التي طرحت مؤخرًا بالتعاون مع زوجها مؤدي المهرجانات أوكا وعلي لوكا، وهي من كلمات علي لوكا، ألحان مي كساب وأوكا وعلي لوكا، مهندس الصوت أسامة طارق.

وايضا شاركت مي كساب في الموسم الرمضاني 2025، بمسلسل "المداح 5: أسطورة العهد" بطولة الفنان حمادة هلال وغادة عادل وخالد الصاوي وخالد سرحان وهبة مجدي ومي كساب ودنيا عبد العزيز ويسرا اللوزي وتامر شلتوت، من تأليف أمين جمال ووليد أبوالمجد، وإخراج أحمد سمير فرج.