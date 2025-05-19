القاهرة - محمد ابراهيم - انتهت الفنانة مني زكي، من تصوير فيلمها الجديد الذي يحمل اسم «الست»، وذلك استعدادًا لعرضه خلال شهر ديسمبر المقبل.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية تفاصيل شخصيات النجوم في فيلم الست..

تفاصيل شخصيات النجوم في فيلم الست بطولة مني زكي

تجسد مني زكي شخصية أم كلثوم، ويظهر عمرو سعد بشخصية الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وهو ضيف شرف بالأحداث، ويقدم محمد فراج شخصية الشاعر أحمد رامي، آسر ياسين ضيف شرف ضمن أحداث الفيلم، ويجسد خلاله شخصية سميع في إحدى حفلات أم كلثوم بالقاهرة.

فيما يلعب أحمد خالد صالح دور شقيق أم كلثوم، بالإضافة إلى سيد رجب الذي يجسد شخصية والدها الشيخ إبراهيم البلتاجي، فيما يلعب تامر نبيل دور الموسيقار محمد القصبجي، من ضيوف الشرف: كريم عبدالعزيز، أحمد حلمي، نيللي كريم، أحمد داود، وأمينة خليل، والعمل من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

تفاصيل فيلم الست

ويعد فيلم الست واحدا من أضخم مشاريع الإنتاج السينمائي المنتظرة في 2025، أن العمل سيتناول أسرارا جديدة في حياة أم كلثوم، كما أن الجمهور سيرى كوكب الشرق بشكل مختلف.

موعد عرض فيلم الست

والمقرر عرض فيلم الست بطولة مني زكي في ديسمبر 2025 بإحدى دور العرض الكبرى في مصر ودول الخليج والوطن العربي.

ترقب الجمهور لـ فيلم الست

ويحظى الفيلم بترقب واسع من جمهورها ومحبيها، خاصةً أنه يتناول قصة مميزة يُتوقع أن تقدمها منى بأسلوب مبهر، حيث تجسد فيه شخصية كوكب الشرق الراحلة أم كلثوم، وسيشارك الفيلم مهرجان مراكش السينمائي، ضمن 17 مشروعًا في مرحلة التطوير و10 أفلام في مرحلة التصوير أو مرحلة ما بعد الإنتاج تنتمي إلى 13 دولة للمشاركة في ورشات الأطلس 2024.