ريهام عبد الحكيم: فخورة بمشاركتي في الحدث السينمائي الكبير "المشروع X"

القاهرة - محمد ابراهيم - شهد مسرح دار الأوبرا المصرية ليلة فنية مميزة تألقت خلالها النجمة ريهام عبد الحكيم بصوتها العذب بقيادة أوركسترا القاهرة السيمفوني للمايسترو أحمد عاطف، وذلك قبل انطلاق العرض الأول لفيلم “المشروع X”، الذي يُعد واحدًا من أبرز الأعمال السينمائية المنتظرة لهذا العام.



وعبّرت ريهام عبد الحكيم عن سعادتها وفخرها بالمشاركة في هذا الحدث الفني الكبير، حيث كتبت عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "فخورة وسعيدة إن صوتي كان جزء من الحدث السينمائي الكبير “المشروع X” في عرضه الأول في مصر والشرق الأوسط، بطولة النجم الكبير كريم عبد العزيز وباقة من ألمع نجوم الفن، تشرفت بوجودي وسط هذا الحدث الفني الكبير، وسعيدة إن صوتي كان جزء من هذه اللحظة المميزة، ألف مبروك لكل صنّاع الفيلم، ومستنية تشوفوا العمل اللي فعلًا يستحق المشاهدة".



ويضم فيلم "المشروع X" نخبة من نجوم السينما المصرية، على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، ويُتوقع أن يحقق صدى واسعًا بعد عرضه في دور السينما المصرية والعربية، لما يحمله من حبكة درامية مشوقة وإنتاج ضخم.



الجدير بالذكر أن آخر أعمال ريهام عبد الحكيم حفل "كوكب الشرق"، الذي لاقى نجاح جماهيري كبير وقد قدمت ريهام باقة من أشهر أغاني أم كلثوم، مثل "سيرة الحب، الأطلال، رق الحبيب، وألف ليلة وليلة"، بثيادة المايسترو أمير عبد المجيد الذي لقبها بـ "كروان مصر".