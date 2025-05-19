عمرو سعد لـ دوت الخليج: المشروع x فيلم كبير ويارب يكون مكسب للسينما المصرية

القاهرة - محمد ابراهيم - التقت عدسة دوت الخليج الفني بالفنان عمرو سعد، خلال العرض الخاص لفيلم "المشروع x" بدار الأوبرا المصرية.

رأي عمرو سعد في فيلم المشروع x



وأبدى عمرو سعد رأيه في تجربة فيلم المشروع x معلقًا:"كريم عبد العزيز نجم السينما المصرية، يارب يكون مكسب للسينما المصرية، فيلم كبير بتمناله النجاح لأن نجاح السينما المصرية في افلام كبيرة زي دي محترمة، والمنتج مصري كبير زي الاستاذ تامر مرسي مفيد للسينما المصرية ولينا كلنا ".

قصة فيلم "المشروع X"





يخوض الفنان كريم عبدالعزيز تجربة سينمائية مختلفة من خلال فيلم "المشروع X"، حيث يجسّد دور شاب مفصول من كلية الآثار، ينطلق في رحلة محفوفة بالمخاطر بحثًا عن سر بناء الهرم الأكبر، وسط أجواء من الغموض والفانتازيا.

كما يتناول الفيلم خطًا دراميًا موازيًا، حيث يظهر كريم عبدالعزيز أيضًا في شخصية ضابط شرطة يلاحق عصابة دولية متخصصة في تهريب الآثار، وتدور أحداث هذه المطاردة بين عدة دول أوروبية، وخلال رحلته يلتقي بامرأة شابة تعمل غواصة في البحر الأحمر وتقيم بمدينة الجونة، لتبدأ بينهما سلسلة من المغامرات والتحديات.

أبطال فيلم "المشروع X"



يشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم، أبرزهم: كريم عبدالعزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، عصام السقا، أحمد غزي، ومريم محمود الجندي. كما يظهر عدد من ضيوف الشرف منهم هنا الزاهد وماجد الكدواني. الفيلم من إخراج بيتر ميمي.

تفاصيل الإنتاج



يُعد "المشروع X" من أضخم الإنتاجات السينمائية في تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم تصويره في خمس دول مختلفة: مصر، الفاتيكان، إيطاليا، تركيا، والسلفادور. ويتميز باستخدام أحدث تقنيات التصوير والعرض مثل: IMAX، 4DX، Dolby Atmos، وScreenX، ليمنح الجمهور تجربة سينمائية بصرية وسمعية غير مسبوقة على المستوى العربي.