3 أفلام ينتظرها آسر ياسين.. تعرف عليهم

القاهرة - محمد ابراهيم - يعيش الفنان آسر ياسين حاله من النشاط الفني في الفترة الحالية حيث يشارك في 3 أعمال سينمائية.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية تفاصيل الأعمال التي ينتظرها آسر ياسين الفترة القادمة..

فيلم فرقة الموت

يرتبط آسر ياسين بـ فيلم فرقة الموت الذي يشارك فيه مع أحمد عز ومنة شلبي، محمود حميدة، بيومي فؤاد، رشدي الشامي، فريدة سيف النصر، سماح أنور، عصام عمر، هاجر السراج، خالد كمال، وأحمد عبدالحميد، مع عدد من ضيوف الشرف منهم أمنية خليل، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء الديب، وهو من نوعية الأعمال الأكشن التشويقية التاريخية، وتدور أحداثه في فترتي الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي في صعيد مصر، ويجسد خلاله عز شخصية ضابط، ويدخل في صراعات مع خُط الصعيد الذي يقدم دوره آسر.

فيلم الست

ويظهر آسر ياسين كضيف شرف ضمن أحداث فيلم الست، ويجسد خلاله شخصية سميع في إحدى حفلات أم كلثوم بالقاهرة، العمل سيتناول أسرارا جديدة في حياة أم كلثوم، كما أن الجمهور سيرى كوكب الشرق بشكل مختلف، والفيلم يشارك في بطولته عدد من النجوم بجانب منى زكي، ومنهم عمرو سعد، محمد فراج، أحمد خالد صالح، سيد رجب، أيضًا يشهد الفيلم ظهور العديد من ضيوف الشرف، ومنهم كريم عبدالعزيز، أحمد حلمي، نيللي كريم، أحمد داود، وأمينة خليل، والعمل من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

فيلم إن غاب القط

كما يواصل آسر ياسين تصوير فيلمه الجديد إن غاب القط، ويشاركه البطولة أسماء جلال، محمد شاهين، كارمن بصيبص، علي صبحي، سماح أنور، حمزة دياب، انتصار، رحاب الجمل وسامي مغاوري، وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف أيمن وتار وإخراج سارة نوح، وإنتاج Kay Oh Pictures، يدور في إطار كوميدي بوليسي حول سرقة أحد اللوحات الشهيرة، ويعمل آسر وأسماء في متحف، بينما يجسد سامي مغاوري شخصية مدير المتحف.

اخر اعمال اسر ياسين

وكان اخر اعمال اسر ياسين هو مسلسل قلبي ومفتاحه ينتمي لنوعية أعمال الـ15 حلقة، ومن بطولة: مي عزالدين، دياب، أشرف عبدالباقي، أحمد خالد صالح، سما ابراهيم، حازم سمير، عايدة رياض، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر