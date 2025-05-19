فن ومشاهير

أول ظهور بعد زفافها.. ليلى أحمد زاهر تخطف قلوب متابعيها

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  • أول ظهور بعد زفافها.. ليلى أحمد زاهر تخطف قلوب متابعيها 1/6
  • أول ظهور بعد زفافها.. ليلى أحمد زاهر تخطف قلوب متابعيها 2/6
  • أول ظهور بعد زفافها.. ليلى أحمد زاهر تخطف قلوب متابعيها 3/6
  • أول ظهور بعد زفافها.. ليلى أحمد زاهر تخطف قلوب متابعيها 4/6
  • أول ظهور بعد زفافها.. ليلى أحمد زاهر تخطف قلوب متابعيها 5/6
  • أول ظهور بعد زفافها.. ليلى أحمد زاهر تخطف قلوب متابعيها 6/6

القاهرة - محمد ابراهيم - خطفت الفنانة ليلي زاهر قلوب متابعيها عبر حسابها بموقع انستجرام بعدما شاركت مجموعه صور لـ أول جلسة تصوير لها بعد حفل زفافها. 

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أحدث ظهور لـ ليلي زاهر 

ظهرت ليلى أحمد زاهر في الصور ببدلة سوداء، بليزر طويل مع بنطلون واسع، وتركت شعرها ينسدل ناعما على كتفها، ووضعت مكياجا بألوان رقيقة. 

اول ظهور لـ ليلي زاهر وهشام جمال بعد حفل زفافهما 

ومن ناحية اخري، ظهرت ليلى زاهر لأول مرة مع زوجها هشام جمال في العرض الخاص لفيلم "المشروع X "، وخطفت العروس انتباه الكاميرات والحضور فور دخولها مقر العرض الخاص للفيلم، وكعادتها ليلى أحمد زاهر كانت إطلالتها بسيطة وأنيقة.

زواج ليلي زاهر وهشام جمال 

سبق، واحتفلت ليلى أحمد زاهر بزفافها على هشام جمال يوم الأربعاء 23 أبريل في حفل كبير أمام هرم سقارة، شهد حفل الزفاف حضورًا واسعًا من مشاهير الوسط الفني الذين شاركوا العروسين فرحتهما، وسط أجواء غلب عليها الطابع الأسطوري، تخلله لحظات رومانسية وأداء فني لافت من العريس هشام جمال، الذي غيّر كلمات إحدى أغانيه الشهيرة "اختياراتي" لتتناسب مع المناسبة، ما أضفى جوًا مميزًا على الأمسية وأشعل حماس الحضور.

اخر اعمال ليلي زاهر

وكان اخر اعمال ليلي زاهر هو مسلسل أعلى نسبة مشاهدة هو آخر أعمال ليلى زاهر، وقدمت فيه شخصية "نسمة الكاريزما" والتي اشتهرت بها على مواقع التواصل، والقى المسلسل الضوء على عالم البلوجرز، والتيك التوك، وكيف تؤثر السوشيال ميديا على حياة الشباب، وذلك في إطار درامي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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