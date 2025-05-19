أسما أبو اليزيد لـ دوت الخليج الفني:" شخصيتي في مملكة الحرير مختلفة وكريم محمود عبدالعزيز طاقة إيجابيه"

القاهرة - محمد ابراهيم - تنتظر الفنانة أسماء أبو اليزيد عرض مسلسل "مملكة الحرير" الذي تشارك في بطولته مع النجم كريم محمود عبدالعزيز، وتواصل دوت الخليج الفني مع أسما وسؤاله عن الدور وكواليس العمل

تصريحات أسماء أبو اليزيد:

وقالت أسماء:" شخصيتي مختلفة تمامًا عن أي دور قدمته قبل كده، والتجربة بالنسبة لي فيها تحدي كبير، أنا هكون شقيقه محمود عبدالعزيز خلال الأحداث وهتحصل بينا مواقف كتير"

وعن كواليس العمل قالت:" كريم محمود عبدالعزيز طاقة إيجابيه هو وأستاذ بيتر ميمي، والشغل معاهم ممتع لأبعد حد، وبتمني العمل يعجب الجمهور"

تفاصيل مسلسل "مملكة الحرير":

كشف يانغو بلاي عن البوستر الأول للمسلسل المنتظر "مملكة الحرير"، الذي سيعرض قريبًا وحصريًا عبر التطبيق. المسلسل الذي من إخراج بيتر ميمي سيقدم تجربة درامية استثنائية تجمع بين الخيال، المغامرة، الحب وصراع على السلطة في حبكة مشوقة ومبهرة بصريًا.

يتميز المسلسل بإنتاج ضخم وتصوير سينمائي عالمي، حيث تم تصوير مشاهده في ثلاث دول مختلفة، ويضم نخبة من ألمع نجوم العالم العربي: كريم محمود عبد العزيز، أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، عمرو عبد الجليل، إلى جانب مجموعة كبيرة من الوجوه.

العمل من إنتاج سينرجي - للمنتج تامر مرسي، ومن تأليف وإخراج بيتر ميمي. ويأتي "مملكة الحرير" بعد النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه في أعماله السابقة، وآخرها مسلسل "الحشاشين" الذي تابعه الملايين في المنطقة.