تامر حسني يعلن عن القائمة النهائية لأغاني حفله "JUKEBOX" بعد إنتهاء التصويت

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن النجم تامر حسني عبر حسابه على إنستجرام عن قائمة الأغاني التي سيقدمها في حفله المقبل "JUKEBOX"، والمقرر إقامته يوم 23 مايو في أحد المولات بالتجمع الخامس.

وقد تم اختيار الأغاني بناءً على تصويت الجمهور الذي استمر لمدة 24 ساعة، شارك خلاله تامر مجموعة من أغانيه الأخيرة.

وتضمنت القائمة التي نشرها نجم الجيل تامر حسني عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير " إنستجرام" كالآتي: "كوكتيل تسعيناتي"، "ناسيني ليه"، "بنت الإية"، "يانا يامفيش"، "معلمين"، و"كلاسيك".

تامر حسني

تامر حسني يعد جمهوره بمفاجأة جديدة

وقد مازح نجم الجيل تامر حسني جمهوره وذلك عقب انتهاء تصويت الأغاني الخاصة بحفله القادم وذلك عبر خاصية القصص بصفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" حيث نشر صورة من التصويت وعلق عليها قائلًا: "أنا موافق على كله بس إزاي أغنية كل مرة اعملها روك كنت فاكر هتختاروا "معلمين"، بس هنتهزها فرصة وأحط فيها الكوبلية اللي عمره ما اتغني صباحكوا فل".

وتابع قائلًا: "وبالمناسبة عشان ناس كتير بتسألني هو انت هتغني بلبس الكاركترات دي فأكيد لا، ده كان لبس للإعلان فقط بس الفرقة الاستعراضية هتلبس منه حفاظًا على المود العام للفكرة، بس بفكر اكسر الجيتار بجد"



استوري تامر حسني





"ريستارت".. فيلم جديد لـ تامر حسني

يدخل تامر حسني موسم عيد الأضحى بفيلم "ريستارت" الذي تشاركه به هنا الزاهد، وهو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم " بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في إطار من الإثارة والتشويق، ويشارك في بطولة فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

طبيعة شخصية تامر حسني وهنا الزاهد

ويظهر تامر حسني بشخصية مهندس يتزوج من فتاة شعبية "هنا الزاهد" الذي تلجأ إلى السوشيال ميديا وهوسها بحثا عن التريند وهو الأمر الذي يضعهم معًا في عدة مواقف كوميدية ساخرة.



تفاصيل البوم تامر حسني

ويحرص تامر حسني على أن يكون هذا الألبوم انعكاسًا لتطوره الفني، حيث يعمل على انتقاء كل "تراك" بعناية شديدة، بما يتماشى مع رؤيته التي تهدف إلى تقديم محتوى فني متكامل يرضي أذواق شرائح متعددة من جمهوره، سواء من محبي الرومانسية أو الأغاني الإيقاعية أو الرسائل الاجتماعية.

والجدير بالذكر أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد لطرح الألبوم لكن من المتوقع أن يُطرح بالتزامن مع عرض فيلم "ريستارت" في دور العرض، أو يُطلق خلال موسم الصيف.





