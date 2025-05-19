القاهرة - محمد ابراهيم -

أعربت الفنانة ريهام عبد الحكيم عن سعادتها الغامرة بالمشاركة في العرض الخاص لفيلم “المشروع X”، والذي أُقيم مساء أمس بدار الأوبرا المصرية وسط حضور فني وإعلامي لافت. وعبّرت عبر حسابها على فيسبوك قائلة:“فخورة إن صوتي كان جزءًا من هذا الحدث السينمائي الضخم، المشروع X، في عرضه الأول داخل مصر والشرق الأوسط، بطولة النجم الكبير كريم عبد العزيز ونخبة من ألمع النجوم".

وأضافت: “سعيدة جدًا بوجودي في هذا العمل، وتشرفت بمشاركتي في لحظة فنية مميزة بكل المقاييس، ألف مبروك لكل صُنّاع الفيلم، ومستنية تشوفوا فيلم بجد يستحق المشاهدة"،

ريهام عبد الحكيم تحتفي بمشاركتها الصوتية في العرض العالمي لفيلم “المشروع X” وسط كوكبة من النجوم

ريهام عبد الحكيم



حضور مميز للعرض الخاص

الحدث شهد حضورًا استثنائيًا من أبطال وصنّاع الفيلم، يتقدمهم كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار برفقة أسرته، عصام السقا، أحمد غزي، والمنتج تامر مرسي برفقة زوجته نسرين إمام، إضافة إلى المخرج الكبير محمد عبد العزيز، الذي حرص على دعم نجله كريم عبد العزيز.

كما شارك في الأمسية عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، أبرزهم عمرو دياب، محمد حماقي، درة وزوجها، ليلى علوي، نجلاء بدر، ماجد الكدواني، أمير كرارة، إنجي علاء، منى الشاذلي، حسن الرداد، أكرم حسني، والمخرج رامي إمام، إلى جانب حضور لافت للنجوم الشباب مثل ليلى أحمد زاهر وزوجها هشام جمال، في أول ظهور لهما بعد الزواج.

أحداث فيلم "المشروع X”

تدور أحداث “المشروع X” حول “يوسف الجمال”، عالم المصريات الذي يؤدي دوره كريم عبد العزيز، والذي ينطلق في مغامرة تاريخية مشوقة تمتد من القاهرة إلى الفاتيكان وأعماق المحيطات، ساعيًا للإجابة عن لغز الهرم الأكبر: هل هو مجرد مقبرة؟

الفيلم يجمع بين الإثارة، الأكشن، والتشويق، ويمتاز بمشاهد عالية التقنية، منها ما صُوّر تحت الماء وباستخدام غواصات وطائرات حقيقية.

يُعد “المشروع X” من أضخم الإنتاجات في تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم تصويره في خمس دول مختلفة، ويُعرض بأحدث تقنيات السينما مثل IMAX، 4DX، Dolby Atmos، وScreenX، ليمنح المشاهدين تجربة سينمائية عالمية.



طاقِم عمَل فيلم "المشروع X”

الفيلم من تأليف وإخراج بيتر ميمي، بالمشاركة مع أحمد حسني في كتابة السيناريو، ويضم نخبة من النجوم أبرزهم: كريم عبد العزيز، إياد نصار، ياسمين صبري، أحمد غزي، عصام السقا، مع عدد كبير من ضيوف الشرف، من بينهم ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، وهنا الزاهد.