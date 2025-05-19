بالصور.. أحمد الفيشاوي يشوق جمهوره لـ عمل فني جديد

القاهرة - محمد ابراهيم - شوق الفنان أحمد الفيشاوي جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» لـ عمل فني جديد دون أن يكشف تفاصيل.

أحمد الفيشاوي يشوق جمهوره لـ عمل فني جديد

ونشر أحمد الفيشاوي صورة له وعلق عليها قائلا: «العودة إلى موقع التصوير في فيلم جديد مع مفاجأة كبيرة».

آخر أعمال أحمد الفيشاوي

كان آخر أعمال أحمد الفيشاوي هو فيلم السيستم، وشاركه البطولة عدد من الفنانين أبرزهم: طارق لطفي، نسرين طافش، بسنت شوقي وعدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، والعمل من تأليف أحمد مصطفي وإخراج أحمد البنداوى ودارت أحداثه إطار اجتماعي حول شاب يعاني من عقدة تجاه السيدات الجميلات بسبب حادث في حياته، ويجسد أحمد الفيشاوي دور هذا الشاب.

وأيضا شارك مؤخرا في فيلم «بنقدر ظروفك»، الذي تم عرضه خلال الفترة الماضية، وشاركه البطولة عدد من نجوم الفن منهم: مي سليم ونسرين طافش ومحمود حافظ ومحمد محمود وعارفة عبد الرسول وإبرام سمير وطاهر أبو ليلة، ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي، ومن إنتاج وتأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم.

قصة فيلم «بنقدر ظروفك»

ودارت أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا والرومانسية، يعيش (حسن) وملك في حارة فقيرة يتغذى أهلها على أرجل وهياكل الدجاج، حيث يتناول الفيلم قضية غلاء الأسعار والاحتكار وجشع التجار وما نتج عنه من صعوبات الحياة المعيشية، ومدى قدرة الحب على الصمود في هذه الأجواء.