مي عمر تتألق في مهرجان كان وتخطف الأضواء بإطلالة ساحرة.. وتستعد لـ”الغربان”

القاهرة - محمد ابراهيم -

لفتت الفنانة مي عمر الأنظار بإطلالة مبهرة على السجادة الحمراء خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الأخيرة من مهرجان كان السينمائي الدولي، حيث أصبحت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. إطلالتها الأنيقة والجذابة سرقت الأضواء وأثارت إعجاب الجمهور وعدسات المصورين على حد سواء.



مي عمر شاركت جمهورها بلقطة من جلسة تصوير خاصة أجرتها على هامش المهرجان، ونشرت الصورة عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، لتحصد تفاعلًا واسعًا من متابعيها الذين أثنوا على ذوقها الرفيع وحضورها اللافت.

المتألقة مي عمر

مي عمر تتألق في أحدث ظهور لها بمهرجان كان

الفنانة مي عمر

وعلى الصعيد الفني، تترقب مي عمر عرض أحدث أفلامها “الغربان”، الذي تدور أحداثه في فترة الحرب العالمية الثانية، وتحديدًا عام 1941، متناولًا معركة العلمين الشهيرة وقائدها الألماني رومل، ضمن حبكة تاريخية مشوقة. تشارك مي البطولة إلى جانب نخبة من النجوم، منهم: عمرو سعد، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، ماجد المصري، ميرهان حسين، عبد العزيز مخيون، وصفاء الطوخي.

آخر أعمال مي عمر



وكان آخر ظهور سينمائي لمي عمر في فيلم “بضع ساعات في يوم ما”، المأخوذ عن الرواية الشهيرة للكاتب محمد صادق، مؤلف رواية وفيلم “هيبتا”. الفيلم ينتمي إلى نوعية الأعمال الرومانسية، وأخرجه عثمان أبو لبن، وأنتجه أحمد السبكي، وشارك في بطولته نخبة من النجوم أبرزهم: هشام ماجد، هنا الزاهد، أحمد السعدني، محمد الشرنوبي، محمد سلام، أسماء جلال، هدى المفتي، خالد أنور، ومايان السيد.