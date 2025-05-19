مصطفى قمر يعود بتجربة غنائية مختلفة.. ويستعد لطرح أغنية جديدة قريبًا

القاهرة - محمد ابراهيم -



يستعد النجم مصطفى قمر للعودة إلى الساحة الغنائية من خلال أغنية جديدة يتعاون فيها لأول مرة مع الشاعر محمود سليم والملحن جابر جمال، وهي تجربة وصفها فريق العمل بالمختلفة كليًا عن أعماله السابقة، ومن المقرر بدء تسجيل الأغنية خلال الأيام المقبلة فور الاستقرار على الموزع الموسيقي المناسب، على أن تُطرح عبر منصات التواصل الاجتماعي، وقد تكون واحدة من أغنيات ألبومه الجديد المنتظر.

الشاعر محمود سليم أعرب عن حماسه للتجربة، مشيرًا إلى أن الأغنية تحمل طابعًا خاصًا على مستوى الكلمات والروح، وأضاف: “العمل بيقدم حالة مختلفة ونتمنى تعجب الجمهور”.

وكان مصطفى قمر قد طرح مؤخرًا كليب “صناعة مصرية” الذي حمل توقيع المخرجة بتول عرفة، وتم تصويره في منطقة “المكس” بالإسكندرية، ليكون أول كليب له يُصور في مسقط رأسه رغم مشواره الطويل في الغناء. الأغنية جاءت باللهجة المصرية وبإيقاع شبابي، وعبّرت بكلماتها عن الغزل بجمال الفتاة المصرية بطريقة مبتكرة وجديدة في التعابير والمفردات.

وعلى الجانب الآخر، يعمل مصطفى قمر حاليًا على تسجيل ثلاث أغنيات دفعة واحدة بالتعاون مع الشاعر عمرو المصري، ضمن خطة فنية تهدف إلى تقديم محتوى غنائي متجدد يواكب التطور في الموسيقى والكلمات ويختلف في الطرح عن أعماله السابقة.



بهذا النشاط الفني المكثف، يبدو أن مصطفى قمر يستعد لعودة قوية تعيد الجمهور إلى زمن أغنياته التي صنعت له قاعدة جماهيرية واسعة وتُضاف إليها لمسة معاصرة تناسب ذوق الجيل الجديد.