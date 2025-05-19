نيللي كريم تخطف قلوب متابعيها من أحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - خطفت الفنانة نيللي كريم قلوب متابعيها وجمهوره عبر حسابها بموقع انستجرام بعدما شاركت صورة من أحدث ظهور لها.

أحدث ظهور لـ نيللي كريم

وظهرت نيللي كريم بفستان كلاسيكي بألوان مبهجة، مع لوك ميك اب يبرز جمالها.

أحدث أعمال نيللي كريم

ومن ناحية اخري، تشارك نيللي كريم مع الفنان شريف سلامة في عمل فني جديد بعنوان "هابي بيرزداي"، ومن المتوقع أن يُعرض الفيلم قريبًا، بعد الانتهاء من تصويره، ويُنتظر الإعلان عن موعد عرضه الرسمي في الفترة المقبلة.

قصة فيلم "هابي بيرزداي"

يتناول الفيلم قضية عمالة الأطفال، ويسلط الضوء على الصعوبات التي تواجهها الأمهات في مثل هذه الظروف، مع محاولة طرح حلول لهذه المشكلة الاجتماعية.

أبطال فيلم "هابي بيرزداي"

وفيلم "هابي بيرزداي" من تأليف وإخراج سارة جوهر، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين، منهم حنان يوسف، حنان مطاوع، علي صبحي، وغيرهم.

آخر أعمال نيللي كريم

وكان آخر أعمال نيللي كريم هو مسلسل "إخواتي" من بطولة نيللي كريم وروبي وكندة علوش وحاتم صلاح وجيهان الشماشرجي وعلي صبحي، من إخراج محمد شاكر خضير وتأليف مهاب طارق، ويتكون من 15 حلقة.

وأيضا شاركت في سلسل "فراولة"، المكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حول شخصية "فراولة"، التي تقوم بممارسة العلاج باستخدام البلورات والأحجار ذات القوة الخاصة، من إخراج محمد علي وتأليف محمد سليمان عبد المالك، ومن بطولة صدقي صخر، شيماء سيف، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، أحمد فهيم.