بإطلالة تحبس الأنفاس.. نسرين طافش تستمتع بإجازتها بمونت كارلو

القاهرة - محمد ابراهيم - تستمتع الفنانة نسرين طافش في الوقت الحالي بإجازتها في رحلة بمونت كارلو.

نسرين طافش تستمتع بإجازتها بمونت كارلو

وشاركت طافش جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع انستجرام، مجموعة صور جديدة لها.

أحدث ظهور لـ نسرين طافش

وظهرت نسرين وهي تستمتع بوقتها أمام حمام السباحة ووسط الجبال.

إطلالة نسرين طافش

وأطلت نسرين طافش بفستان أصفر طويل بكرانيش، مكشوف من منطقة البطن والضهر، حقيبة صغيرة، وتركت شعرها منسدلا.

أحدث أعمال نسرين طافش

ومن ناحية أخرى، انشغلت نسرين طافش الفترة الماضية في تصوير مسلسل "دون مقابل" مع هاني رمزي، داليا البحيري، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، أيتن عامر، خالد سليم، أيمن عزب، محمد أبو داود، إنتاج محمد فوزي، إخراج جمال عبد الحميد.

وعرض لها مؤخرا مسلسل«أسود باهت»، الذي عُرض بشهر رمضان المنقضي، يتكون من 15 حلقة حكايات مستقلة، كل منها يتألف من 5 حلقات فقط، وتدور أحداث المسلسل في إطار الإثارة والتشويق.

آخر أعمال نسرين طافش

وكان آخر أعمال نسرين طافش هو فيلم "الدشاش" بطولة النجم محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، نسريم طافش، خالد الصاوي، أحمد الرافعي، مريم الجندي، تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج محمد رشيدي.

كما شاركت في مسلسل جوقة عزيزة الذي دارات أحداثه حول الراقصة عزيزة خوخة التي سحرت القلوب ببلاد الشام بفترة ثلاثينيات القرن الماضي والتي لُقبت بملكة المسرح، وذلك في خلال الاحتلال الفرنسي لدولة سوريا، وحينها يقع كولونيل فرنسي بحبها فيجاول السيطرة عليها حتى تبادله الشعور نفسه.