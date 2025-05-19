نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كزبرة يمازح أصالة: "استني أغنيتي مع تامر حسني".. وخالد الذهبي يرد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مازح الفنان أحمد بحر الشهير بـ "كزبرة" الفنانة أصالة وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" حيث نشر قائلًا: "فاكرة يا فنانة لما طلبت اعمل أغنية معاكي وقولتي مش موافقة، أحب أقولك استني أغنيتي مع تامر حسني".

منشور كزبرة.

رد كلًا من أنس نصري وخالد الذهبي على كزبرة

وقد رد كلًا من أنس نصري شقيق الفنانة أصالة وخالد الذهبي إبن الفنانة أصالة على منشور كزبرة يمازحونه قائلين، أنس نصري علق قائلًا: "تامر معروف أنه جبار الخواطر، وبيساعد المواهب الخارقة للطبيعة، فالهعمل غالبًا بيصف في ميزان حسناته أكثر ما يضيف بأرشيفه الفني والله يكثر من أعمال الخير".

وقد علق خالد الذهبي قائلًا: "لم الدنيا يا كزبرة بلاش فضايح، إحنا مش اتفقنا الأمور العائلية تفضل في العائلة".

تعليقات أنس نصري وخالد الذهبي

ويأتي سبب نشر كزبرة لهذا المنشور هو ممازحة الفنانة أصالة حيث أنه كان أثناء تصوير وعرض فيلم الحريفة الجزء الأول الذي جمع بين كزبرة وبين خالد الذهبي، أنهم كانوا ينشرون فيديوهات سويًا وكان يطالب كزبرة خالد الذهبي بأن يجعله يقدم أغنية مع الفنانة أصالة.

لأول مرة.. تامر حسني وكزبرة معًا من خلال "قلودة"

حالة من النشاط الفني المكثف يعيشها الفنان تامر حسني حيث فاجأ جمهوره مؤخرًا بالكشف أول تعاون غنائي يجمعه بمطرب المهرجانات كزبرة، وذلك من خلال أغنية شعبية يستعدان لطرحها قريبًا، ويعد هذا التعاون هو الأول من نوعه الذي يجمعهم.

وقام تامر حسني بنشر صورة تجمعه بكزبرة عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، وعلّق عليها قائلًا: "حبيب قلبي بحر البحور هيشاركني في أغنية شعبي".

وفي سياق متصل يذكر أن الأغنية تحمل اسم "قلودة" ومن المقرر أن تطرح لاول مرة في حفلة تجمع بين تامر حسني وكزبرة خلال أيام قليلة.

فيديو طريف بين تامر حسني وكزبرة



نشر نجم الجيل تامر حسني فيديو طريف يجمعه بكزبرة وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" ويحتوي الفيديو علي مزاح بين كزبرة وتامر حسني، وذلك للإعلان عن حفلة ستجمعهما قريبا



وظهر كزبرة يقف أمام حمام سباحة، وقال: "إيه دا؟ إيه تامر حسني دا؟ إيه الراجل دا؟ أنا في بيت أخويا وحبيبي تامر حسني، مقابلة، تقدير، راجل كُمّل، استنوني أنا وهو في أكبر حفلة"، ليقاطعه تامر حسني ليحمله، قائلا: "يلا يا عم"، ويرد عليه كزبرة: "مايمتش في حد أدي، بيموت فيا، بيعشقني"، وتابع تامر حسني: "بقالك أسبوع قاعد نايم مكنتش حفلة يا عم، يا عم روح بقى"، ويركبه سيارته، ويتابع: "حبيبي حبيبي نورت".

رد تامر حسني علي فيديو مزاحه مع كزبرة



وعلق تامر حسني على الفيديو كاتبا: "نورتني يا حبيبي، طبعًا دي أقل حاجة في هزارنا العادي، يلا استنونا شوية وهنزلكم حتة من أغنيتنا اللي بنحضرها من كام يوم عشان نغنيها".