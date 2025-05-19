غدًا طرح الإعلان التشويقي لفيلم war2 لـ هريثيك روشان

القاهرة - محمد ابراهيم - سيصدر غدا الإعلان التشويقي لفيلم War2 الفيلم من بطولة النجم Hrithik Roshan t، وذلك بعد النجاح الكبير إلى حققه الفيلم في جزء الأولى.

ونقل إنديا توداي، لقطات تشويقية نشرها روشان، يحمس بها متابعيه للفيلم المرتقب، الذي سبق وأن شارك في الجزء الأول منه الفنان الشاب تايجر شروف.

آخر أعمال هريثيك روشان:

وكانت قد شهدت بوليوود احتفالية مميزة لطرح الاعلان الترويجي الرسمي لفيلم Fighter، أحدث الأعمال السينمائية للنجم هيرثيك روشان.

ونقل موقع إنديا توداي، لقطات من الاحتفالية التي شهدت إطلاق الإعلان الترويجي الرسمي للفيلم الجديد بحضور صناعه، وكان قد طرح البوستر الترويجي النهائي للفيلم الجديد المنتظر لهيرثيك روشان بعنوان Fighter، مع الإعلان عن مدة عرض الفيلم.

جزء رابع من Krrish

و لمح النجم الهندي الكبير هريثيك روشان إلى احتمال تقديم جزء رابع من فيلم "كيريش" حيث يؤدي دور بطل هندي خارق، مشابهًا لأبطال القصص المصورة.

وذكرت مجلة "India Today" أن هذا التلميح جاء من خلال تعليقات روشان على منشور للنجمة الهندية شارادها كابور، وقام المتابعون بمحاولة تفسير تلك التعليقات على أنها

إشارة إلى عودة الشخصية الشهيرة في جزء جديد بمشاركة شرادها كابور.