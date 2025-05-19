كريم عبد العزيز لـ دوت الخليج: تصوير "المشروع x" تعدى الـ 9 شهور..وحضارتنا الفرعونية لا تنتهى ( حوار)

القاهرة - محمد ابراهيم -

التقت عدسة دوت الخليج الفني بالنجم كريم عبد العزيز في العرض الخاص لفيلم "المشروع x" والذي أقيم في دار الأوبرا المصرية.

وتحدث كريم عبد العزيز عن تحمسه للفيلم وتفاصيل دوره

تصور لأكثر من 9 شهور

وقال كريم عبدالعزيز :"مبسوط بالتجربة دي جدًا فيلم تعبنا فيه واتهلكنا فيه جدًا، تصوير الفيلم عدى الـ 9 شهور، شخصية جديدة عليا وعجبني جدًا لما دكتور بيتر شرحه لي أول مرة ".

سر الاعجاب بالفيلم

وعن سر انجذابه للفيلم قال كريم:"فيلم بيعتمد على حضارتنا والعالم الفرعوني الذي لا ينتهي، ولدينا مخزون كبير نستطيع أن نلجأ له وهذا ما اعجبني في الفيلم ".

إصابات مشاهد الأكشن



أما عن مشاهد الأكشن والإصابات اضاف:"الحمد لله لم يكن هناك إصابات، والفيلم عموما به مشاهد اكشن كتير وغطس ".



قصة فيلم "المشروع X"



يخوض الفنان كريم عبدالعزيز تجربة سينمائية مختلفة من خلال فيلم "المشروع X"، حيث يجسّد دور شاب مفصول من كلية الآثار، ينطلق في رحلة محفوفة بالمخاطر بحثًا عن سر بناء الهرم الأكبر، وسط أجواء من الغموض والفانتازيا.

كما يتناول الفيلم خطًا دراميًا موازيًا، حيث يظهر كريم عبدالعزيز أيضًا في شخصية ضابط شرطة يلاحق عصابة دولية متخصصة في تهريب الآثار، وتدور أحداث هذه المطاردة بين عدة دول أوروبية، وخلال رحلته يلتقي بامرأة شابة تعمل غواصة في البحر الأحمر وتقيم بمدينة الجونة، لتبدأ بينهما سلسلة من المغامرات والتحديات.

أبطال فيلم "المشروع X"

يشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم، أبرزهم: كريم عبدالعزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، عصام السقا، أحمد غزي، ومريم محمود الجندي. كما يظهر عدد من ضيوف الشرف منهم هنا الزاهد وماجد الكدواني. الفيلم من إخراج بيتر ميمي.

تفاصيل الإنتاج

يُعد "المشروع X" من أضخم الإنتاجات السينمائية في تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم تصويره في خمس دول مختلفة: مصر، الفاتيكان، إيطاليا، تركيا، والسلفادور. ويتميز باستخدام أحدث تقنيات التصوير والعرض مثل: IMAX، 4DX، Dolby Atmos، وScreenX، ليمنح الجمهور تجربة سينمائية بصرية وسمعية غير مسبوقة على المستوى العربي.