"حديث الكواليس" مع جو يونان: حوارات تكشف أسرار النجوم عبر إذاعة جبل لبنان

القاهرة - محمد ابراهيم - أطلقت إذاعة جبل لبنان (87.7 FM) برنامجًا فنيًا حواريًا جديدًا يحمل اسم "حديث الكواليس"، من إعداد وتقديم جو يونان، ويُبث البرنامج كل يوم أربعاء عند الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت بيروت، عبر أثير وتطبيق إذاعة جبل لبنان.

في التفاصيل، يُسلّط البرنامج الضوء على كواليس حياة ومسيرة كبار الفنانين الذين لمع نجمهم في الماضي وما زالوا مستمرين في العطاء حتى اليوم، ويطرح جو يونان سؤالًا موحدًا على جميع ضيوفه: "ما الأصعب: البداية أم الاستمرارية؟" ما يفتح بابًا للنقاش الصريح والعميق حول مسيرة الفنانين وتحدياتهم.

الممثل اللبناني نعيم حلاوي

وفي الحلقة الأولى من البرنامج، حلّ الممثل اللبناني نعيم حلاوي ضيفًا، وتحدث عن بداياته في مجال الإعلام، حيث انطلق من إذاعة "جبل لبنان" وكانت أولى تجاربه كمذيع في الاذاعة المذكورة، وكشف خلال اللقاء عن قصة استلهامه لشخصية "أمين عمين"، مشيرًا إلى أنه التقى السوبر ستار راغب علامة صدفة، وسمعه يرد على اتصال قائلًا: "حبيبي كيفك؟ مشتاقلك أنا"، فاستوحى من الموقف الشخصية، وأوضح أن أكثر الشخصيات القريبة إلى قلبه هي التي يقلّد فيها شخصيات معروفة مثل "أمين عمين" و"فوزي أبو لوزي"، لدرجة أن البعض ما زال يناديه بهذه الأسماء. أما عن حياته الخاصة، فأشار إلى أنه يفكّر أحيانًا في الزواج، كما قال أن رصيده لم يبلغ بعد المليون دولار، لكنه بات قريبًا من ذلك.

نوال كامل

أما الضيفة الثانية فكانت الممثلة اللبنانية القديرة نوال كامل، التي تحدّثت عن أبرز الأعمال التي شاركت فيها، وروت كيف تعرّفت إلى الفنان اللبناني زياد الرحباني، موضحة أنها هي من بادرت بالاتصال به، وأكدت كامل أنها لا تمانع أداء الأدوار المركّبة، لافتة إلى أن من أبرز الشخصيات التي جسّدتها كانت شخصية "الباترونا"، مشيرة إلى أن البعض قرر رفع دعوى قضائية بسببها.

الممثل اللبناني نقولا دانييل

وفي الحلقة الثالثة من البرنامج، حلّ الممثل اللبناني القدير نقولا دانييل ضيفًا، حيث استذكر المرحلة الأكاديمية حين تلقى دراسته في إيطاليا وشاركة في عدد من المسرحيات هناك. ولفت إلى أنه غالبًا ما يُسند إليه أداء أدوار ابن الضيعة. كما أعرب عن محبته للفنانة اللبنانية كارين رزق الله، داعيًا إياها إلى العودة لكتابة الأعمال، وكشف دانييل أنه درّس عددًا من الممثلين في الجامعة، من بينهم كارلوس عازار وباسم مغنية، مشيرًا إلى أنه يصوّر حاليًا مسلسلًا تركيًا مُعرّبًا في تركيا.

الممثلة ومقدمة البرامج رولا شامية

كما أطلت الممثلة ومقدمة البرامج رولا شامية في البرنامج وتحدّثت عن علاقتها بالمنتجين، مؤكدة أنها لا تبادر للتواصل معهم، لأنهم قادرين على الاتصال بها متى أرادوا. كما أثنت على إطلالات الممثلة اللبنانية باميلا الكيك، ووصفتها ب "المجنونة" بالمعنى الإيجابي، معتبرة أن هذا الأسلوب يليق بها. كذلك، تناولت رولا الحديث عن الممثلة اللبنانية نادين الراسي، كاشفة أنها كانت من الأشخاص الذين ساعدوا نادين في دخول الوسط الفني، وأضافت أن نادين لم تذكر ذلك في البداية، لكنها عادت لاحقًا وتحدّثت عنه في إحدى المقابلات.

المايسترو إيلي العليا



وحل المايسترو إيلي العليا ضيفًا على البرنامج اذ تحدث عن تجاربه في البرامج التلفزيونية، مستعرضًا مشاركته في أعمال قدّمها المخرج اللبناني الراحل سيمون أسمر، كاشفًا عن مواقف طريفة جمعتهما خلال تلك الفترة. أيضًا استذكر الموسيقار الراحل ملحم بركات، مشيرًا إلى واقعة عبّر فيها بركات عن غضبه من أحد منظّمي الحفلات بعد أن أساء إلى فرقته الموسيقية.

الممثلة اللبنانية مارينال سركيس

أيضًا أطلت الممثلة اللبنانية مارينال سركيس في البرنامج، حيث تحدّثت عن مشاركتها في مسلسل "حماتي وعقلاتي"، إضافة إلى دورها الأخير في مسلسل "القدر"، حيث جسّدت شخصية والدة الممثلة رزان جمال. وكشفت أن جمال كانت تطلب منها باستمرار طعامًا لبنانيًا، نظرًا لحبّها الشديد له. كما أعلنت سركيس عن نيتها الخضوع لعملية شدّ وجه، مؤكدة أنها مقتنعة تمامًا بهذه الخطوة.

ويلاقي البرنامج أصداء إيجابية واسعة منذ انطلاقه، اذ عبّر الجمهور عن إعجابه بالمحتوى الذي يقدمه البرنامج. وتستمر باقي حلقاته في الموعد الآنف ذكره حيث سيستضيف كل من رانيا عيسى، يزبك وهبة، ألين لحود إلى جانب ضيوف آخرين.

معلومات عن جو يونان

يذكر أن معد ومقدم برنامج "حديث الكواليس" جو يونان هو صحافي لبناني متخصص في الشؤون الفنية والاجتماعية، حائز على إجازة في الصحافة والتواصل من جامعة الروح القدس - الكسليك، وعلى ماجستير في الصحافة من المدرسة العليا للصحافة في باريس (ESJ Paris)، يتميز بأسلوبه المتوازن في الطرح واهتمامه بتوثيق تجارب الفنانين بمهنية عالية.

إذاعة جبل لبنان

مع الإشارة إلى أنّ إذاعة جبل لبنان تُحضِّر عدة برامج جديدة لتواكب العصر بعدما كانت الإذاعة اللبنانية الأولى التي انطلقت عبر موجة FM منذ عام 1979.