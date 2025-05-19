ظهرت الفنانة سلمى أبو ضيف على السجادة الحمراء للدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي. وفي ثاني ظهور لها في فعاليات المهرجان اختارت سلمى أبو ضيف فستانا باللون الأسود. ارتدت سلمى أبو ضيف فستانا مكشوف الكتفين من الدانتيل شفاف من منطقة الصدر بتصميم الكورسيه، ووضعت سلمى أبو ضيف بطانة في الأسفل. فستان سلمى أبو ضيف من دار Dolce & Gabbana. وتركت سلمى أبو ضيف شعرها ينسدل ناعما على كتفها ووضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الغامق. ووضعت سلمى أبو ضيف شال من الريش باللون الأسود.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سلمى أبو ضيف تتألق بفستان أسود من الدانتيل في مهرجان كان ظهرت الفنانة سلمى أبو ضيف على السجادة الحمراء للدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي.وفي ثاني ظهور لها في فعالي إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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