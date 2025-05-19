فن ومشاهير

مي عمر تتألق بفستان أبيض من تصميم رامي قاضي في مهرجان كان تتواجد الفنانة مي عمر في مدينة كان الفرنسية حيث حضرت إحدى فعاليات الدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي.وأطلت إقرأ المزيد

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  • مي عمر تتألق بفستان أبيض من تصميم رامي قاضي في مهرجان كان تتواجد الفنانة مي عمر في مدينة كان الفرنسية حيث حضرت إحدى فعاليات الدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي.وأطلت إقرأ المزيد 1/9
  • مي عمر تتألق بفستان أبيض من تصميم رامي قاضي في مهرجان كان تتواجد الفنانة مي عمر في مدينة كان الفرنسية حيث حضرت إحدى فعاليات الدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي.وأطلت إقرأ المزيد 2/9
  • مي عمر تتألق بفستان أبيض من تصميم رامي قاضي في مهرجان كان تتواجد الفنانة مي عمر في مدينة كان الفرنسية حيث حضرت إحدى فعاليات الدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي.وأطلت إقرأ المزيد 3/9
  • مي عمر تتألق بفستان أبيض من تصميم رامي قاضي في مهرجان كان تتواجد الفنانة مي عمر في مدينة كان الفرنسية حيث حضرت إحدى فعاليات الدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي.وأطلت إقرأ المزيد 4/9
  • مي عمر تتألق بفستان أبيض من تصميم رامي قاضي في مهرجان كان تتواجد الفنانة مي عمر في مدينة كان الفرنسية حيث حضرت إحدى فعاليات الدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي.وأطلت إقرأ المزيد 5/9
  • مي عمر تتألق بفستان أبيض من تصميم رامي قاضي في مهرجان كان تتواجد الفنانة مي عمر في مدينة كان الفرنسية حيث حضرت إحدى فعاليات الدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي.وأطلت إقرأ المزيد 6/9
  • مي عمر تتألق بفستان أبيض من تصميم رامي قاضي في مهرجان كان تتواجد الفنانة مي عمر في مدينة كان الفرنسية حيث حضرت إحدى فعاليات الدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي.وأطلت إقرأ المزيد 7/9
  • مي عمر تتألق بفستان أبيض من تصميم رامي قاضي في مهرجان كان تتواجد الفنانة مي عمر في مدينة كان الفرنسية حيث حضرت إحدى فعاليات الدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي.وأطلت إقرأ المزيد 8/9
  • مي عمر تتألق بفستان أبيض من تصميم رامي قاضي في مهرجان كان تتواجد الفنانة مي عمر في مدينة كان الفرنسية حيث حضرت إحدى فعاليات الدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي.وأطلت إقرأ المزيد 9/9

 تتواجد الفنانة مي عمر في مدينة كان الفرنسية حيث حضرت إحدى فعاليات الدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي.

وأطلت مي عمر بفستان أبيض من تصميم رامي قاضي.

وكان فستان مي عمر مكشوفا من الكتفين من خامة الستان، مع ذيل طويل مزين بالريش.

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وارتدت مي عمر عقد وأسورة وخاتم من messika من مجموعة Love Knot، وتركت شعرها ينسدل ناعما على كتفها.

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أما عن آخر أعمال الفنانة مي عمر فكان مسلسل "إش إش" الذي تمت إذاعته في شهر رمضان، وفيلم "بضع ساعات في يوم ما" من بطولة هشام ماجد، وهنا الزاهد، ومحمد سلام، ومي عمر، وأحمد السعدني، ومايان السيد، وأسماء جلال، وتأليف محمد صادق، وإخراج عثمان أبولبن.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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