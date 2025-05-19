فن ومشاهير

أول ظهور للعروس ليلى زاهر بعد زواجها من هشام جمال

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  • أول ظهور للعروس ليلى زاهر بعد زواجها من هشام جمال 1/6
  • أول ظهور للعروس ليلى زاهر بعد زواجها من هشام جمال 2/6
  • أول ظهور للعروس ليلى زاهر بعد زواجها من هشام جمال 3/6
  • أول ظهور للعروس ليلى زاهر بعد زواجها من هشام جمال 4/6
  • أول ظهور للعروس ليلى زاهر بعد زواجها من هشام جمال 5/6
  • أول ظهور للعروس ليلى زاهر بعد زواجها من هشام جمال 6/6

 منذ احتفالها بزواجها على الفنان هشام جمال في أبريل الماضي، لم تظهر الفنانة ليلى أحمد زاهر أو تشارك جمهورها بأي صور جديدة.

وفي أول ظهور لها نشرت ليلى أحمد زاهر صورا من جلسة تصوير جديدة لها، عبر حسابها على Instagram.

ظهرت ليلى أحمد زاهر في الصور ببدلة سوداء، بليزر طويل مع بنطلون واسع، من sandro.

وتركت ليلى أحمد زاهر شعرها ينسدل ناعما على كتفها، ووضعت مكياجا بألوان رقيقة، وأمسكت بحقيبة ذهبية اللون من Okhtein.

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وكانت قد واحتفل العروسان ليلى أحمد زاهر وهشام جمال بيوم زفافهما يوم الأربعاء 23 أبريل في حفل كبير أمام هرم سقارة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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