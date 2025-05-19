النجوم توبا بويوكستون وكان أورغانجي أوغلو وبورجو بيريجيك ينضمون إلى MAD Solutions

القاهرة - محمد ابراهيم - للمرة الأولى، يستعد النجوم الأتراك توبا بويوكستون، كان أورغانجي أوغلو، وبورجو بيريجيك لدخول الساحة الفنية والإعلامية في العالم العربي، في خطوة ستُتيح للجمهور العربي التعرف إليهم عن قرب وبصورة جديدة ومختلفة.

هذا التواجد المرتقب يفتح الباب أمام فرص فنية وتعاونات واعدة، تعكس الشعبية الواسعة التي يحظى بها هؤلاء، وهي خطوة تعكس تنامي الاهتمام بالدراما التركية، ومن المتوقع أن يزداد انتشار شعبيتهم من خلال MAD Solutions عبر شركتها التابعة لها MAD Celebrity، التي ستتولى تنظيم علاقاتهم الإعلامية والتجارية في العالم العربي.



نجوم تركيا يبحثون على تواصل مع الشعب العربي

مع تزايد حجم وأهمية السوق العربي في مجال الترفيه وشعبية الأعمال الفنية التركية، بدأ العديد من النجوم الأتراك في البحث عن المزيد من التواصل مع جمهورهم في العالم العربي، ويتمتع النجوم الأتراك الثلاثة بشعبية كبيرة فيه خاصة مع انتشار الأعمال التركية المدبلجة في القنوات والمنصات العربية.

توبا بويوكستون



توبا بويوكستون، الحائزة على عدة جوائز، تُعد من أبرز نجمات الدراما التركية اللاتي حققن شهرة عالمية. عرفت بأدوارها المتميزة في مسلسلات مثل عاصي، 20 دقيقة، والعشق الأسود، وهي أول ممثلة تركية تُرشح لجائزة الإيمي الدولية. إضافة إلى مسيرتها الفنية الثرية، تواصل التزامها بالقضايا الإنسانية، خاصة في مجال حقوق الأطفال.

نجاحات أورغانجي أوغلو



كان أورغانجي أوغلو، أحد ألمع النجوم على الساحة الدولية، برز من خلال دور "أمير" في مسلسل حب أعمى، أول عمل تركي ينال جائزة إيمي، وواصل نجاحه في أسرار العائلة، ثاني عمل تركي يفوز بالجائزة نفسها. تشمل أعماله الأخرى مشاركات ناجحة في إنتاجات دولية مثل JACK RYAN وOPERATION FORTUNE، ما جعله وجهًا مألوفًا للجمهور خارج تركيا.

بورجو بيريجيك



بورجو بيريجيك، الممثلة الموهوبة ذات الحضور الآسر، بدأت من المسرح، واشتهرت بأدوار قوية في مسلسلات مثل أغنية الحياة وفاطمة، حيث أثبتت قدرتها على أداء أدوار معقدة ومؤثرة، ما رسّخ مكانتها كنجمة على المنصات الرقمية العالمية.