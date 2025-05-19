محمد عبدالرحمن يعلق على انقسام الآراء حول مسلسل "برستيج"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان محمد عبد الرحمن، عن رأيه حول انقسام الآراء عن مسلسل "برستيج"، والذي يخوض بطولته مع الفنان مصطفى غريب، والمخرج عمرو سلامة، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية له.

تصريحات محمد عبد الرحمن

وقال محمد عبد الرحمن: "لما اتعرض عليا مسلسل برستيج حسيت إنه غريب وجديد، وفكرة اللوكيشن الواحد بتقلق الممثل، وحسيت إن أنا فعلًا شغال في كافيه ونسيت إني ممثل، والموضوع كان يشد جدًا، وفكرة إن عمرو سلامة يبقى المخرج كانت مفرحاني والحمد لله التجربة بتتكلم عن نفسها ورأي الناس هو اللي مفرح الواحد".



وتابع محمد عبد الرحمن: "المسلسل كان صعب جدًا في تصويره، واللي صبرنا أن كيميتنا كانت حلوة مع بعض، وارتبطنا ببعض جدًا والموضوع والعلاقة بينا كانت حلوة جدًا، والمسلسل كان ممتع جدًا واللمة كانت حلوة وده من فضل ربنا علينا".

وأضاف: "مسلسل برستيج تجربة جديدة واستثنائية على كل اللي موجود فيها سواء الممثلين ومهندسين الديكور والإنتاج، واحنا ارتضينا نخوض التجربة وفي مثل بيقول لولا اختلاف الآراء لبارت السلع، هيعجب ناس ومش هيجعب ناس، دي حاجة كويسة وأنا بحب أسمع النقد اللي يقولي إنت غلطان في إيه قبل ما أسمع الرأي اللي بيقولي برافو عليك، بالعكس مبتضايقش لما حد يعلق ولكن دي حاجة تعلمني ويخليني في التجارب اللي بعد كده أبدأ أفهم أكتر وثقة الناس فيها بتديني ثقة وبتخوفني ويكون عندي مسؤولية في اللي جاي".



أما عن انقسام آراء الجمهور حول العمل، فعلق: "انقسام آراء الناس معناه أن المسلسل كويس وعامل حالة واختلاف، وفكرة جموح المسلسل ناس هيعجبها وناس لأ ومحدش هيرسى على رأي 100%".