موسى يتصدر أنغامي بـ "عكينا" ويحقق المركز الأول مع تفاعل واسع من الجمهور

القاهرة - محمد ابراهيم - واصل المطرب موسى، حصد الإعجاب والتفاعل بعد أن تصدّرت أغنيته الجديدة "عكينا" قائمة Hot & Trending على منصة أنغامي، وحققت المركز الأول في وقت قياسي، متفوقة على أعمال لأبرز نجوم الساحة الغنائية.

تفاعل الجمهور مع الأغنية

نجاح "عكينا" لم يقتصر على الأرقام، بل ظهر جليًا في تفاعل الجمهور، الذي استقبل الأغنية بطوفان من التعليقات الطريفة، كان من أبرزها تعليق عفوي تحوّل لترند بحد ذاته: "عكينا فعلًا الفترة اللي فاتت"، ليأتي الرد من أحد المتابعين بطرافة لافتة: "طب أنتي طالق".

هذا التفاعل العفوي والواسع أكد أن موسى، لم يقدّم مجرد أغنية، بل خلق لحظة مشتركة بينه وبين الجمهور، لامست مشاعرهم وتحولت إلى مساحة للتعبير والتسلية، وجعلت من "عكينا" حالة فنية واجتماعية متكاملة.

تفاصيل الأغنية

جدير بالذكر أن الأغنية من كلمات فلبينو، ألحان مصطفى العسال، توزيع الكينج، إنتاج منفذ طارق الأحمدي، وإخراج محمود صبري، وتم تنفيذ الكليب باستخدام تقنية AI Lip Sync لأول مرة في مصر.

بـ "عكينا"، يثبت موسى، إنه فنان قادر يلمس قلوب جمهوره ويقدم فن متجدد يناسب ذوقهم ويعكس نبضهم ويحاكي واقعهم، خصوصًا مع استخدامه لتقنيات جديدة مثل AI Lip Sync اللي أضافت للأغنية لمسة فريدة وأول مرة تظهر في مصر.