نجوى كرم تخطف الأضواء في حفل قبرص وتستعد لأمسية إسطنبول

القاهرة - محمد ابراهيم - أشعلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم "شمس الأغنية العربية"، أجواء حفلها الغنائي الذي أقيم في أحد المنتجعات بمدينة ليماسول القبرصية، وسط حضور جماهيري غفير وتفاعل استثنائي رافق أدائها على المسرح.

تفاصيل الحفل

وقد تألقت نجوى كرم خلال الحفل بمجموعة من أنجح أعمالها الغنائية التي يحفظها الجمهور عن ظهر قلب، ما ساهم في خلق أجواء طربية مليئة بالحماس والتفاعل، وسرقت الأنظار بإطلالتها الأنيقة على المسرح، حيث ارتدت فستانًا طويلًا بألوان الأبيض والأسود، تميّز بتصميمه الراقي وتفاصيله الراقية التي جمعت بين البساطة والرقي.

وشاركت كرم جمهورها عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي بمجموعة من الصور من كواليس الحفل، وعلّقت عليها بعبارة: "لنصنع الذكريات الليلة في قبرص"، في دلالة على الحماس الذي رافق لحظة لقائها بجمهورها في تلك الليلة المميزة، كما نشرت لاحقًا مقطع فيديو يوثّق اللحظات الختامية للحفل، وعبّرت من خلاله عن سعادتها بنجاحه الكبير.

حفل نجوى كرم المقبل

وتواصل كرم نشاطها الفني المكثف، إذ تستعد لإحياء حفل فني مرتقب في مدينة إسطنبول التركية بتاريخ 26 يوليو 2025، بمشاركة النجم اللبناني آدم، في أمسية تحمل الطابع اللبناني العربي.

على صعيد آخر، ما زالت أصداء أغنيتها "زين الزين" تحقق صدى واسعًا، حيث حصدت الأغنية تفاعلًا كبيرًا منذ إطلاقها، وهي من كلمات محمد درويش، وألحان أحمد بركات، وتوزيع سليمان دميان، فيما تولى إخراجها بيار خضرا، مقدّمًا رؤية بصرية متجددة تواكب روح الأغنية.