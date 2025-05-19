انطلاق برنامج بوابة الخير للإعلامي عماد عوض على شاشة المحور

القاهرة - محمد ابراهيم - قريباً على شاشة المحور..

انطلق برنامج بوابة الخير للدكتور عماد عوض، رئيس مجلس إدارة جمعية البر والتقوى المصرية، ويذاع البرنامج اسبوعيًا على شاشة قناة المحور يوم الجمعة في تمام الساعة الثانية ونصف عصرًا، ويستعرض تحيا مصر التفاصيل.

عماد عوض: برنامج بوابة الخير حلقة وصل جديدة في طريق جبر الخواطر للأسر الأولي بالرعاية

وأكد الإعلامي عماد عوض، أن برنامج بوابة الخير يعتبر حلقة وصل بين طبقات المجتمع المختلفة بهدف خلق مجتمع متماسك ومبني على السلام الإجتماعي بين أفراد من خلال مساعدة الأسر الأولى بالرعاية.

تفاصيل برنامج بوابة الخير على قناة المحور لـ«عماد عوض»

ويهدف البرنامج الذي يقدمه الإعلامي الدكتور عماد عوض إلي توعية المشاهدين بالدور الإجتماعي الخيري لبناء مجتمع قوي ومتماسك، تماشيا مع الحياة الكريمة التي تستهدفها الدولة المصرية لكل أفراد المجتمع.

ويستعرض الدكتور عماد عوض في برنامج بوابة الخير، كافة الأنشطة الخيرية التي تقوم بها جمعية البر والتقوى المصرية، بهدف تشجيع الناس على مد يد العون للأسر الأولى بالرعاية، في كل مكان في مصر.

أنشطة جمعية البر والتقوى المصرية

وتساهم جمعية البر والتقوى المصرية في العديد من الأنشطة الخيرية برئاسة الدكتور عماد عوض، بحيث تقوم الجمعية بعمل مبادرات عديدة في مجالات مختلفة، منها تسقيف المنازل للأسر الأولى بالرعاية، وإنشاء محطات تحلية المياة في الأمناطق النائية، بجانب توزيع القوافل الخيرية التي تحتوى على مواد غذائية وبطاطين وأثاث منزلي، فضلا عن مبادرات الإطعام التي تجوب جميع المحافظات تقريبًا.

والجدير بالذكر، أن الدكتور عماد عوض يقدم برنامج بوابة الخيرعلى قناة المحور، ورئيس مجلس إدارة جمعية البر والتقوي المصرية المركزية، وحاصل على دكتوراة في الإعلام بجانب عمله خطيبًا تابعًا بوزارة الأوقاف المصرية.