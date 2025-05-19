الليلة.. باسم عدلي لاعب خفة اليد وقارئ الأفكار في ضيافة عمرو الليثي بـ "واحد من الناس"

القاهرة - محمد ابراهيم - في حلقة خاصة من برنامج "واحد من الناس" في التاسعة والنصف مساء اليوم الاثنين، يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي عبر شاشة قناة الحياة لاعب خفة اليد وقارئ الأفكار باسم عدلي، في فقرة خاصة تحت عنوان "الحاسة السادسة"، ويستطيع أن يعرف ما يدور في رأسك والعديد من الأشياء الأخرى الأكثر غموضًا.

تفاصيل الحلقة

ويتحدث باسم عن قدراته في تعليم الخداع البصري والتنويم المغناطيسي، وتخرجه من كلية التجارة، واحترافه مجال الخدع البصرية، بالخداع على ورق الكوتشينة، ثم التنويم المغناطيسي للأشخاص، وتحريك أشياء من مكانها، وتخاطر بين اثنين.

ويتحدث عن بدايته في معرفة أنه لديه القدرة على قراءة الأفكار وهل هذه الموهبة تحتاج إلى تدريبات معينة، وما هي ردود أفعال الناس على ما يفعله.

وخلال الحلقة يقدم العديد من الفقرات، منها لعبة الألوان والعروسة وتحريك الأشياء عن بعد، وزهرة الطاولة وغيرها من الفقرات وألعاب الأكثر غموضًا وإثارة.

برنامج واحد من الناس

يذاع برنامج "واحد من الناس" في التاسعة والنصف مساء اليوم الاثنين عبر شاشة قناة الحياة.