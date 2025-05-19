نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. كزبرة يروج لأغنيته الجديدة مع تامر حسني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان الشاب أحمد بحر الشهير بـ "كزبرة" لأغنيته الجديدة مع الفنان تامر حسني، والتي تحمل اسم "قلودة"، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "كزبرة" عبر خاصية الاستوري:" هنختار 10 أشخاص يعملوا فيديوهات ويعملوا منشن ليا أنا وتامر حسني على الأغنية الجديدة وهيطلعوا معانا على الاستيدج يوم الحفلة".

منشور كزبرة

آخر أعمال كزبرة



وكان اخر اعمال كزبرة هو مشاركته في رمضان 2025 بمسلسل الغاوي بطولة أحمد مكي حيث ظهر كضيف شرف حيث جسّد شخصية صديق شمس الغاوي، الذي يتعرض للقتل على يد أشخاص من ذوي النفوذ، مما يدفع البطل "أحمد مكي" إلى رحلة انتقام، وايضا مسلسل كوبرا بطولة محمد إمام، والذى عُرض في النصف الثاني من شهر رمضان الماضى، والعمل كان مكون من 15 حلقة، من بطولة مجدي كامل، محمود عبدالمغني، أحمد فتحي، محمد ثروت، علاء مرسي، هشام إسماعيل، منة فضالي، ومحمود البزاوي، تأليف أحمد أبو زيد وإخراج أحمد شفيق.



آخر أعمال تامر حسني



يذكر أن قد طرح مؤخرًا الفنان تامر حسني أغنية "المقص" بتعاون مع رضا البحراوي كجزء من أحداث الفيلم، كما أوضح تامر عبر خاصية "الاستوري"، حيث أكد أن أغاني "ريستارت" تمثل جانبًا دراميًا خاصًا بالأحداث، لكنها ستكون ضمن ألبومه المقبل "لينا معاد" المقرر طرحه لاحقًا هذا العام.