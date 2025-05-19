نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم المشروع x لـ كريم عبدالعزيز يتصدر التريند بعد العرض الخاص بساعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر فيلم المشروع x بطولة الفنان كريم عبدالعزيز وكوكبة من نجوم الفن تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما احتفل أبطاله وصناعه بالعرض الخاص للفيلم أمس الأحد الموافق 18 مايو، استعدادًا لانطلاقه يوم 21 مايو الجاري.

فيلم المشروع x

قصة المشروع x



ويظهر البرومو كريم عبدالعزيز هو مفصول من كلية الاثار ويخوض رحلة الموت، حيث يسعى لكشف الغموض المحيط بسر بناء الهرم الأكبر، في إطار أحداث درامية مثيرة تحمل طابعا من الغموض والفانتازيا، ويتناول فيلم المشروع X قصة ضابط شرطة يكافح عصابة دولية لتهريب الآثار في العديد من الدول الأوروبية، ويتقاطع طريقه مع امرأة شابة تعمل غواصة في البحر الأحمر وتعيش في مدينة الجونة، ويخوضان سويًا العديد من المواقف والمغامرات خلال رحلتهما.

أبطال المشروع x



وتضم قائمة أبطال فيلم المشروع X عدد من النجوم، وهم: كريم عبدالعزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، عصام السقا، أحمد غزي، ومريم محمود الجندي، إلي جانب عدد كبير من ضيوف الشرف منهم هنا الزاهد، ماجد الكدواني، والعمل من إخراج بيتر ميمي.