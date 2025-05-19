عماد زيادة: الزعيم عادل إمام فتح لي أبواب التمثيل بعد أول مقابلة معه

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث النجم عماد زيادة عن مشواره في مجال التمثيل، حيث أكد أنه يعمل بمجال الفن منذ عام 1998، وكانت بدايته من خلال مسرحية "بودي جارد" مع الزعيم عادل إمام.

عماد زيادة وتامر امين

أبرز تصريحات عماد زيادة

وأضاف زيادة خلال لقائه مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "السر"، المذاع عبر شاشة النهار، أنه التقي بالفنان عادل إمام بأحد الكافيهات الشهيرة بمنطقة المهندسين، وطلب منه فرصة في مجال التمثيل، لتكون المفاجأة الكبرى، هو ترشيحه لأحد الأدوار بمسرحية "بودي جارد"، حيث كان يبحث الزعيم وقتها عن وجه جديد ليشارك بالمسرحية.

وتابع زيادة، أنه ذهب في اليوم الثاني إلى مسرح "الهرم"، وتعرف على فريق عمل المسرحية، وأصبح يشارك في بروفات العرض، الذي كان بمثابة انطلاقة قوية له، حيث استمر عرض المسرحية 12 عامًا.

وأضح زيادة أنه تعلم الإلتزام من الفنان عادل إمام، حيث كان مثال للإلتزام بواعيد المسرح وعرض المسرحية، بالرغم من ارتباطاته الفنية الأخرى، إلا أنه كان يحضر كل ليلة في تمام الساعة السابعة مساءً، ويفتح الستار الساعة التاسعة، وهذا ما كنا نفعله أيضًا، حيث كان أبطال المسرحية يلتزمون بالحضور ستة أيام بالأسبوع، وظل ذلك طوال سنوات عرض المسرحية، وهذا ما جعلنا نحترم المواعيد لأننا تعودنا عليها.

وكشف زيادة خلال اللقاء، أن مسرحيات عادل إمام كانت ظاهرة فنية وسياحية هامة، حيث كان يحضر عدد كبير من الجمهور من مختلف الدول العربية لمشاهدة المسرحية، هذا بجانب وجود المسرحية ضمن البرنامج السياحي لبعض الأشخاص الذين يزورون مصر.

آخر أعمال عماد زيادة

يذكر أن آخر أعمال الفنان عماد زيادة هو مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، الذي عرض في شهر رمضان عام 2024، وحقق نجاحًا كبيرًا، وكان العمل من بطولة مي عمر وأحمد زاهر وعماد زيادة وكمال أبو رية وأروى جودة، وتأليف و إخراج محمد سامي