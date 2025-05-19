نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. مي عمر تتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة مي عمر تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما شاركت جمهورها مجموعة من الصور في أحدث ظهور لها.

وشاركت مي عمر مجموعة صور من مهرجان كان، ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا من جمهورها مشيدين بجمال الصور.

آخر اعمال مي عمر



وكان آخر اعمال الفنانة مي عمر هو مسلسل “ اش اش ”، والذي عرض رمضان الماضي، شارك فى بطولته ماجد المصري، هالة صدقي، إدوارد، إنتصار، دينا، طارق النهري، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، علاء مرسي، عصام السقا وإيهاب فهمي، من تأليف وإخراج محمد سامي.



قصة مسلسل اش اش



تدور أحداث مسلسل "إش إش" حول فتاة ترث من والدتها الجمال والفقر تُدعى "إش إش"، وتجد نفسها مضطرة أن تعمل كراقصة، وتدخل إلى عائلة الجريتلي عن طريق الصدفة، لتكتشف أن ما تمر به ما هو إلا امتداد لأسرار مدفونة داخل هذه العائلة.