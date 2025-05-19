نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيماء سيف تروج لمسرحيتها الجديدة "الطقاقة" عبر إنستجرام استعدادًا لعرضها 5 يونيو المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بدأت الفنانة شيماء سيف الترويج لمسرحيتها الجديدة "الطقاقة" عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، والتي تُعد أولى تجاربها المسرحية في الكويت، وتجمعها بالنجم المصري بيومي فؤاد، في عرض يُنتظر أن يكون استثنائيًا، ويُعرض رسميًا على المسرح الكويتي بداية من 5 يونيو المقبل.

ونشرت شيماء البوستر الرسمي للمسرحية، معلقة: "استعدوا لمفاجأة كبيرة وضحك هستيري.. مسرحية الطقاقة قريبًا جدًا على المسرح الكويتي، شرف ليا أكون وسط نجوم كبار من الكويت الحبيبة، ودايمًا المسرح له رهبة خاصة ومكانة مختلفة".

وقد أثار الإعلان تفاعلًا واسعًا بين جمهورها، حيث عبّر العديد من المتابعين عن حماسهم لمتابعة المسرحية، خاصة أنها تمزج بين الرعب والكوميديا في إطار درامي مشوق، مع حبكة غير تقليدية تشهد العديد من المفاجآت.

أبطال مسرحية "الطقاقة"

الطقاقة من تأليف محمد أكبر، إخراج خالد علي المفيدي، وتلحين الأغاني الخاصة بالعرض من توقيع محمد أكبر، وتوزيع و"ماستر" عباس الأمير. ويشارك في بطولتها إلى جانب بيومي فؤاد وشيماء سيف، كوكبة من نجوم المسرح الكويتي، منهم: عبير أحمد، مرام البلوشي، خالد الشمري، سارة القبندي، علي أحمد، شهد السلمان، وإيمان قمبر.

قصة مسرحية "الطقاقة"

تدور أحداث المسرحية في منزل "بو دانة"، حيث تعيش العائلة أجواء مرعبة ومليئة بالغموض، بعد أن تصاب الابنة "دانة" بمس شيطاني، وتقع في غرام جني يُدعى "فارس"، تناديه باستمرار وتتصرف بشكلٍ غير طبيعي، مما يدفع الأسرة للبحث عن حل سريع.

ويقرر الأب تزويجها قسرًا لصديقه "بو سلطان"، الذي يدعي أنه يملك خبرات في التعامل مع العالم الآخر، بحجة إنقاذها من هذا العشق المدمر. تؤيد الأم هذه الخطة، بل وتقوم بحبس "دانة" في سرداب مظلم داخل المنزل، لتمنعها من إيذاء نفسها أو أي فرد من العائلة.

وفي مشهد متصاعد دراميًا، تبدأ "أم دانة" في تجهيز الزفاف بسرعة، وتستعين بفرقة "الطقاقة مستورة" للمساعدة في إقامة العرس، وتطلب منهم عزف الطار بصوتٍ عالٍ لإخفاء أي صراخ قد يصدر عن الابنة أثناء المراسم. ومع توالي الأحداث، تبدأ الشكوك تحوم حول نوايا "بو سلطان" و"بو دانة"، حتى تتكشف الحقيقة الصادمة في نهاية العرض، ويتضح أن كل ما جرى كان مدبرًا ضمن خطة محكمة لخداع الجميع.

حضور كوميدي وتشويق غير متوقع

ويُتوقع أن تحقق المسرحية نجاحًا جماهيريًا واسعًا، خاصة مع دمجها بين عناصر الرعب والكوميديا، ومع مشاركة نجمين محبوبين مثل شيماء سيف وبيومي فؤاد، اللذين اشتهرا بخفة دمهما وحضورهما القوي على خشبة المسرح.

يُذكر أن "الطقاقة" تُعد أول تجربة مسرحية تجمع بين بيومي فؤاد وشيماء سيف في الخليج، وسط توقعات بأن يشكل العمل خطوة جديدة في التعاون المصري-الكويتي على مستوى المسرح الكوميدي المعاصر.