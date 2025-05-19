نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الملحن جابر جمال لـ "دوت الخليج الفني": تعاون جديد مع لطيفة في أغنية درامية بإيقاع مختلف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يُعد الملحن جابر جمال من الأسماء التي استطاعت أن تحجز لنفسها مكانة خاصة في ساحة التلحين العربي خلال السنوات الأخيرة، بتوقيعه على عدد من الأغاني الناجحة التي جمعت بين الحس الموسيقي العالي والطابع العصري. وتعاون "جابر" مع كوكبة من النجوم، وكان له بصمة واضحة في العديد من الأعمال التي لاقت رواجًا واسعًا.

وفي تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني"، تحدث جابر جمال عن تعاونه الجديد مع النجمة لطيفة، قائلًا: "الأغنية اللي هتغنيها الفنانة الكبيرة لطيفة هي أغنية درامية، لكن بتتميز برتم راقص مختلف وجديد على الشكل التقليدي، وده كان هدفنا من البداية – نعمل حاجة درامية بس مش حزينة، فيها حياة وحركة."

وأضاف: “الأغنية من كلمات إسلام الجريني، وتوزيع أحمد حداد”.

وأكد:" الكواليس كانت جميلة جدًا، من أول ما كتب إسلام الكلام، حسيت إنه كلام مهم ومختلف جدًا، وأول ما بعتلي الكلمات، لحّنت على طول، واللحن طلع مهم جدًا بالنسبة لي."

وتابع: "أنا سعيد جدًا بالتعاون ده، وبشكر لطيفة على ثقتها، لأنها نجمة كبيرة وواعية فنيًا، وعارفة كويس هي عايزة تقول إيه في كل عمل بتقدمه."

تعاون لطيفة التونسية مع جابر جمال

الجدير بالذكر أن النجمة لطيفة تُعد واحدة من أبرز نجمات الغناء في العالم العربي، وتمتلك مشوارًا فنيًا حافلًا بالأغاني الناجحة والتجارب الفنية المتنوعة، وتحرص دائمًا على تقديم الجديد والمختلف، سواء من خلال اختياراتها للكلمات أو تعاونها مع أصوات شبابية تقدم أفكارًا موسيقية مبتكرة.

