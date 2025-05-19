"مايان السيد تحتفل بكتب كتاب شقيقتها.. وتخطف الأنظار بجمالها في لحظات عائلية دافئة"

القاهرة - محمد ابراهيم -

شاركت الفنانة الشابة مايان السيد جمهورها لحظات مؤثرة من حفل عقد قران شقيقتها مايدا، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" مجموعة من الصور التي جمعتها بعائلتها، وعلّقت عليها ببساطة: "كتب كتاب أختي".

وظهرت مايان بإطلالة أنيقة إلى جانب والدتها وشقيقاتها، حيث أثارت الصور تفاعلاً واسعًا بين المتابعين الذين أشادوا بجمالها، وأكد البعض أن والدتها تبدو وكأنها شقيقتها الكبرى.

الصور التي جمعت العائلة في أجواء مفعمة بالحب والبهجة حصدت إعجاب الآلاف، وعبّر المتابعون عن سعادتهم بمشاركة مايان هذه اللحظات الخاصة معهم.

من كتب الكتاب إلى "هيبتا 2":

وفي سياق آخر، كشفت مايان عن انتهاء تصوير مشاهدها في فيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة"، وهو الجزء الثاني من الفيلم الرومانسي الناجح "هيبتا: المحاضرة الأخيرة"، المأخوذ عن رواية الكاتب محمد صادق.

الفيلم الجديد يواصل استكشاف مراحل الحب والنضج والاختيار بلغة درامية وفلسفية، ويشاركها البطولة نخبة من نجوم الجيل الجديد أبرزهم: منة شلبي، كريم فهمي، سلمى أبو ضيف، أسماء جلال، كريم قاسم، حسن مالك.

يُذكر أن الجزء الأول، الذي عُرض عام 2016، لاقى نجاحًا واسعًا بمشاركة عدد من كبار النجوم، مما يرفع من سقف التوقعات للجزء الجديد.