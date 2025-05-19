ذُعر إيما ستون من "حشرة طائرة" يخطف الأضواء في مهرجان كان... و"Eddington" يُشعل المنافسة بالسعفة الذهبية

القاهرة - محمد ابراهيم -

في لحظة طريفة ومثيرة، تحوّلت النجمة العالمية إيما ستون إلى حديث مهرجان كان السينمائي الدولي، بعد أن رصدتها الكاميرات وهي في حالة ذُعر مفاجئ على السجادة الحمراء إثر مهاجمتها من قبل حشرة طائرة، وذلك قبل العرض العالمي الأول لفيلمها الجديد Eddington، الذي ينافس رسميًا هذا العام على السعفة الذهبية.

ويُعد Eddington من أبرز الأفلام المنتظرة ضمن المسابقة الرسمية، وهو من إخراج آري آستر، المعروف بأفلامه ذات الطابع النفسي مثل Hereditary، ويجمع في بطولته كوكبة من النجوم على رأسهم خواكين فينيكس، إيما ستون، أوستن باتلر، ولوك غرايمز، في عمل يمتد لـ148 دقيقة ويتميز بتوقيع تصويري لداريوس خونجي وموسيقى لدانيال بيمبرتون وبوبي كريليك.

تؤدي ستون في الفيلم دور "لويز كروس" زوجة الشريف، بينما يظهر باتلر بشخصية "فيرنون جيفرسون بيك"، وسط حبكة درامية تشويقية تسلط الضوء على أبعاد نفسية وإنسانية مركبة.

ومن المقرر طرح Eddington في دور العرض الأمريكية يوم 18 يوليو المقبل، ما يجعل عرضه في مهرجان كان المحطة الدولية الأبرز له.

وتشتعل المنافسة هذا العام بين أسماء لامعة في عالم الإخراج مثل ويس أندرسون بفيلم The Phoenician Scheme، وريتشارد لينكليتر العائد بعد 19 عامًا بفيلم Nouvelle Vague. كما يحضر كل من يواكيم ترير، جعفر بناهي، كارلا سيمون، دومينيك مول، وجولي دوكورنو، في موسم زاخر بالأفلام المتنوعة والوجوه السينمائية العالمية.

مهرجان كان هذا العام لا يقتصر فقط على العروض الفنية، بل يقدم لحظات إنسانية وعفوية تُخلّدها عدسات الكاميرات، مثل لحظة رعب إيما ستون، التي رغم بساطتها، نجحت في سرقة الأضواء من نجوم ومخرجين عالميين على السجادة الحمراء.